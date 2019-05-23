Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль впервые вышел на связь после отравления. Мужчина позвонил своей племяннице Виктории в Ярославль и поздравил родственников с Днем Победы.

Женщина была вне зоны доступа, поэтому слова бывшего разведчика записал автоответчик. Аудиозапись на своем сайте опубликовала газета "Московский комсомолец". Экс-полконвика ГРУ сказал, что он и его дочь Юлия в настоящее время чувствуют себя нормально.

О судьбе Сергея Скрипаля после инцидента в Солсбери 4 марта 2018 года, когда он и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества, практически ничего неизвестно. Некоторые журналисты неоднократно предполагали, что его уже нет в живых.

Ранее появилась информация, что Юлия Скрипаль оформила доверенность на одну из своих подруг и намерена продавать принадлежащую ей московскую квартиру. По всей видимости, ни Сергей Скрипаль, ни его дочь возвращаться в Россию не планируют.