Британская The Times, сославшись на осведомленные источники, сообщила в четверг, что премьер Тереза Мэй готовится уйти в отставку. Местные СМИ называют точную дату: это должно произойти 24 мая. Насколько справедливы подобные умозаключения, сказать сложно. Но всем в Британии очевидно, что Мэй стремительно теряет авторитет и тянет за собой всю Консервативную партию. В стране, кажется, не осталось ни одного здравомыслящего политика, который не считал бы, что она должна уйти. Неудивительно, что однопартийцы активно склоняют премьера к этому шагу.

Напомним, история этого политического падения началась еще до того, как переговоры о "брекзите" вступили в решающую фазу и обнажили неспособность премьера договориться с кем-либо о чем-либо. Первым "тревожным звонком" стали итоги выборов в британский парламент в июне 2017 года. Тогда Мэй, унаследовавшая премьерское кресло и пост председателя партии от подавшего в отставку по итогам референдума о выходе Британии из Евросоюза Дэвида Кэмерона, решила упрочить свои позиции, проведя внеочередные выборы. Она надеялась получить от народа карт-бланш на переговоры с Брюсселем.

Но вместо ожидавшегося триумфа тори потеряли большинство в палате общин и оказались неспособны даже сформировать правительство. На помощь им пришла Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая тем не менее не всегда принимает сторону Консервативной партии. Именно по самому важному для Мэй вопросу сделки с Евросоюзом юнионисты голосуют против. И именно отсутствие большинства в парламенте, а еще нежелание замечать, что в стране есть другие политические силы, у которых есть свои интересы, привело Терезу Мэй к сегодняшнему плачевному положению.

Только в текущем году она уже пережила попытку членов ее собственной партии свергнуть ее с должности премьера и попытку всей нижней палаты парламента объявить вотум недоверия ее правительству. Она до сих пор не выполнила выраженную на референдуме в 2016 году волю британского народа выйти из Европейского союза. Она расписалась в своем бессилии на европейской арене, оказалась за дверью, когда лидеры 27 стран ЕС решали дальнейшую судьбу Британии, и трижды получала от собственного парламента оплеуху в виде отказа поддержать выторгованную ее переговорщиками сделку с Брюсселем. На днях лидер палаты общин Андреа Лидсом, отвечавшая за взаимодействие палаты с правительством, подала в отставку и, таким образом, стала уже 36-м политиком консервативной партии, покинувшим кабинет Мэй.

Британцы знают, что Тереза Мэй будет до последнего держаться за власть

Что дальше? В распоряжении Терезы Мэй имеется данное ей европейскими лидерами время до конца октября. Имеется "компромиссное" предложение по сделке с Брюсселем, которое в угоду лейбористам включает в себя возможность сохранения таможенного союза в сфере товаров и оставляет открытой возможность проведения повторного референдума по брекзиту, если документ будет допущен парламентариями ко второму чтению. Кстати, именно из-за него подала в отставку Лидсом.

Скорее всего, этот документ обречен на провал: того, что он предлагает, слишком мало, чтобы заручиться поддержкой лейбористов, но слишком много, чтобы сохранить поддержку консерваторов.

Еще в среду сообщалось, что голосование по этому плану намечено на 7 июня. Но некоторые британские СМИ полагают, что не только не будет голосования, но и премьера Терезы Мэй тоже не будет, причем, буквально в эту пятницу. Более того, вчера правительство не внесло голосование по сделке с Европейским союзом в планы работы в парламенте в начале июня. Издание The Times сообщило в четверг, что "от этого намерения пришлось отказаться из-за мятежа в кабинете министров, вызванного ее предложением провести повторный референдум", что, по мнению журналистов, является знаком, что премьер готовится уйти. Накануне ее пятничного совещания с однопартийцами, где, по мнению журналистов, и должно быть принято судьбоносное решение, таблоиды вышли с фотографией плачущей Мэй на первых полосах.

И лишь Daily Express поставил вопрос по-другому: "Что она еще придумает?" Британцы знают, что Тереза Мэй будет до последнего цепляться за власть. Единственное, что может заставить ее уйти, - это разгромное поражение консерваторов на выборах в Европарламент, которые прошли в Британии в четверг.

И вот этого варианта никак нельзя исключать.