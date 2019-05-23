Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства

В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства. Они утверждают, что начальство делало им неприличные предложения.

Речь идет о "неуместных прикосновениях и высказываниях", "предложениях сексуального характера" и "демонстрациях отдельных частей тела".

Как сообщил канал NBC, пострадавшие утверждают, что вышестоящее руководство игнорировало их жалобы на харрасмент. А некоторых из них уволили. Причем домогательства совершались также в отношении несовершеннолетних работниц сети фастфуда.

Между тем в прошлом году компания McDonald's провела для своих сотрудников в США специальный курс, направленный на продвижение уважительных отношений на работе и предотвращение случаев домогательства и дискриминации.