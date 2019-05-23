SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Компания SpaceX Илона Маска судится с ВВС США.

В компании обиделись на то, что военное ведомство выбрало другого поставщика в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180. "Центр ВВС по космическим и ракетным системам безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров", - цитирует выдержки из иска агентство РИА Новости. Как утверждают в SpaceX, ракеты конкурентов в космос не летали и даже не были построены.

SpaceX же предложила уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране, но победа досталась консорциуму ULA. Военные посчитали предложение компании Маска рискованным.

Ранее SpaceX уже судилась с властями США. В 2014 году ВВС страны без конкурса предоставили тому же ULA контракт на миллиарды долларов на ракетные запуски. Иск был урегулирован после того, как ВВС согласились проводить открытые тендеры.