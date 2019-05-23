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23.05.2019 07:51
Рубрика: Экономика

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Текст: Ольга Игнатова
Глава компании SpaceX Илон Маск. Фото: AP Photo/Chris Carlson Глава компании SpaceX Илон Маск. Фото: AP Photo/Chris Carlson
Глава компании SpaceX Илон Маск. Фото: AP Photo/Chris Carlson

Компания SpaceX Илона Маска судится с ВВС США.

В компании обиделись на то, что военное ведомство выбрало другого поставщика в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180. "Центр ВВС по космическим и ракетным системам безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров", - цитирует выдержки из иска агентство РИА Новости. Как утверждают в SpaceX, ракеты конкурентов в космос не летали и даже не были построены.

Фото: REUTERS/ Stephen Lam
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SpaceX же предложила уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране, но победа досталась консорциуму ULA. Военные посчитали предложение компании Маска рискованным.

Ранее SpaceX уже судилась с властями США. В 2014 году ВВС страны без конкурса предоставили тому же ULA контракт на миллиарды долларов на ракетные запуски. Иск был урегулирован после того, как ВВС согласились проводить открытые тендеры.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире США Общество Космос
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