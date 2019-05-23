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23.05.2019 20:45
Рубрика: Экономика

Подбросить в монетку

Спрос на инвестиции в золото обновил шестилетний максимум
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
По данным обзора рынка золота 2019 года от аналитической компании GFMS, в 2018 году мировой спрос на инвестиционные монеты поднялся до самого высокого уровня за шесть лет, достигнув 236 тонн. Россия в этом плане не была исключением.
Это памятная монета, изготовленная на Московском монетном дворе. Инвестиции в них более рискованные, зато потенциально более прибыльные. Ценность памятных монет не в металле, а в их небольших тиражах. Фото: Сергей Михеев. Это памятная монета, изготовленная на Московском монетном дворе. Инвестиции в них более рискованные, зато потенциально более прибыльные. Ценность памятных монет не в металле, а в их небольших тиражах. Фото: Сергей Михеев.
Это памятная монета, изготовленная на Московском монетном дворе. Инвестиции в них более рискованные, зато потенциально более прибыльные. Ценность памятных монет не в металле, а в их небольших тиражах. Фото: Сергей Михеев.

Инвестиционные монеты отличаются от обычных тем, что для их чеканки используются золото и серебро. Поэтому их стоимость определяется не художественной ценностью и не номиналом, а текущими ценами драгметаллов на бирже Как следует из данных Всемирного золотого совета, в 2018 году спрос на желтый металл со стороны физических лиц в России был равен около 2,8 тонны (105 миллионов долларов). В нашей стране было произведено 800 килограммов золота в форме инвестиционных монет, что в стоимостном эквиваленте равняется 33 миллионам долларов, или более 2,1 миллиарда рублей.

В монеты есть смысл инвестировать, если есть свободные средства, которые не потребуются внезапно в ближайшие годы

"Речь идет, по всей видимости, о самых популярных монетах России - "Георгиях Победоносцах", - говорит Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома". - Если предположить, что 800 килограммов золота были распроданы в форме унциевых монет, то получится более 110 тысяч монет ("Георгий" весит унции). Большая часть этих монет была куплена отечественными инвесторами".

унции). Большая часть этих монет была куплена отечественными инвесторами".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Впрочем, россияне покупают не только "Георгии", но также иностранные инвестиционные монеты: американских "Орлов" и "Бизонов", британские "Соверены", монеты из серии "Звери Королевы", австралийские "Кенгуру", австрийские "Филармоникеры" и китайские "Панды".

Покупка инвестиционных монет - один из способов легально и выгодно инвестировать в "вечные ценности". Пики продаж, как правило, приходятся на время различных потрясений на финансовых рынках, которые сегодня стали новой реальностью.

Сейчас популярность инвестиций в золото растет. Министерство финансов РФ в проекте Публичной декларации целей и задач на 2019 год указывало, что "в целях дедолларизации российской экономики планируется создать условия для использования аффинированного (инвестиционного) золота в качестве средства накопления".

"Под созданием условий, вероятно, имеется в виду отмена НДС на золото в слитках. Если такое решение действительно будет принято, это заметно повысит интерес инвесторов к вложениям в слитки, - полагает Алексей Вязовский. - Пока же они довольствуются инвестиционными монетами, которые сделаны из чистого драгметалла высокой пробы (обычно это три "девятки", но есть и исключения, как, например, канадский "Кленовый лист" с пятью)".

Впрочем, в отличие от слитков у монет иногда есть наценка по отношению к курсу за счет эстетической и коллекционной ценности: уникальный дизайн и ограниченный тираж - залог повышения цены той или иной монеты в будущем. Например, у золотой монеты Ниуэ из серии "Замечательные рептилии" под названием "Зеленый Древесный Питон" 2019 года выпуска проба равна четырем "девяткам", а сама она отличается очень необычным дизайном: из ветвей дерева выступает тело змеи с головой и высунутым языком (изображение змеи цветное). Тираж этой монеты - всего 150 экземпляров.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
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По словам Алексея Вязовского, средняя наценка на инвестиционные монеты составляет около 3-5 процентов.

Вложения в золото оправданны в долгосрочной перспективе. На данный момент одна унция (31,1 грамма) стоит около 1290 долларов, тогда как десять лет назад - 924 доллара.

За ценами на золото следуют и цены на инвестиционные монеты. Так, например, в 2010 году "Георгий Победоносец" стоил 8,6 тысячи рублей, а в начале 2019 года уже 23 тысячи рублей - рост в 2,5 раза. Кстати, чеканка этой монеты в 2018-2019 годах возобновилась после двухгодичного перерыва, что опять же создает ажиотаж вокруг нее на отечественном рынке.

Преимущество золотых инвестиционных монет - трудность их подделки, отмечает Алексей Вязовский. Монету легко проверить на подлинность. Перед покупкой монету взвешивают и с помощью специальной таблицы весов оценивают, соответствует ли она параметрам. Кроме того, такие монеты удобно хранить: золото является химически нейтральным металлом, поэтому выдержит любое воздействие. Некоторые люди хранят свои блестящие инвестиции в домашних сейфах, другие - в банках.

Новинки
Инфографика: Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко

Из любопытных новинок 2019 года следует упомянуть о продолжении серии "Звери Королевы", которая выпускается Великобританией. На сей раз монета посвящена Йелю Бофорта (31,1 грамма чистого золота 0,9999 пробы). Это уже седьмая монета из данной серии. Йель - мифический зверь, способный независимо поворачивать каждый из своих рогов, поэтому если ведущий рог будет поврежден в бою, другой рог может занять его место. Этот символ связан с королевой Елизаветой II через Генриха VII, который унаследовал его от своей матери, леди Маргарет Бофор, игравшей центральную роль в "Войнах роз". Ее статус в качестве матриарха династии Тюдоров придает Йелю престиж и символическое значение.

Интересный дизайн у новой монеты Австралии "Дракон и Тигр" (31,1 грамма чистого золота 0,9999 пробы). На реверсе расположены стилизованные изображения тигра и дракона, которые являются символами удачи, мудрости, просветления и власти.

Прямая речь

Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер":

Инвестиционные монеты эмитируются центральными банками и предназначены именно для частного инвестирования. К преимуществам таких монет стоит отнести отсутствие налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке, доступность вложений и их понятный принцип действия. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет инвестировать в физическое золото и не хочет разбираться в банковских и биржевых тонкостях.

Фото: Szabolcs Marka / Columbia University
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Главные недостатки инвестиционных монет - это, как правило, отрицательный спред между ценой покупки и ценой продажи в банке, невысокая ликвидность, (их не так просто продать), необходимость расходов на хранение (достаточно поцарапать монету, и она переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное").

Рост цены инвестиционных монет может происходить не только вследствие роста стоимости металла, из которого они изготовлены, но и вследствие ограниченности тиража. В целом монеты могут быть интересными в долгосрочной перспективе, при инвестициях, как минимум, на 3-5 лет. Поэтому в такие монеты есть смысл инвестировать, если у частного инвестора есть свободные средства, которые не потребуются внезапно в ближайшие годы.

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