Спрос на инвестиции в золото обновил шестилетний максимум

По данным обзора рынка золота 2019 года от аналитической компании GFMS, в 2018 году мировой спрос на инвестиционные монеты поднялся до самого высокого уровня за шесть лет, достигнув 236 тонн. Россия в этом плане не была исключением.

Это памятная монета, изготовленная на Московском монетном дворе. Инвестиции в них более рискованные, зато потенциально более прибыльные. Ценность памятных монет не в металле, а в их небольших тиражах. Фото: Сергей Михеев.

Инвестиционные монеты отличаются от обычных тем, что для их чеканки используются золото и серебро. Поэтому их стоимость определяется не художественной ценностью и не номиналом, а текущими ценами драгметаллов на бирже Как следует из данных Всемирного золотого совета, в 2018 году спрос на желтый металл со стороны физических лиц в России был равен около 2,8 тонны (105 миллионов долларов). В нашей стране было произведено 800 килограммов золота в форме инвестиционных монет, что в стоимостном эквиваленте равняется 33 миллионам долларов, или более 2,1 миллиарда рублей.

В монеты есть смысл инвестировать, если есть свободные средства, которые не потребуются внезапно в ближайшие годы

"Речь идет, по всей видимости, о самых популярных монетах России - "Георгиях Победоносцах", - говорит Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома". - Если предположить, что 800 килограммов золота были распроданы в форме унциевых монет, то получится более 110 тысяч монет ("Георгий" весит унции). Большая часть этих монет была куплена отечественными инвесторами".

унции). Большая часть этих монет была куплена отечественными инвесторами".

Впрочем, россияне покупают не только "Георгии", но также иностранные инвестиционные монеты: американских "Орлов" и "Бизонов", британские "Соверены", монеты из серии "Звери Королевы", австралийские "Кенгуру", австрийские "Филармоникеры" и китайские "Панды".

Покупка инвестиционных монет - один из способов легально и выгодно инвестировать в "вечные ценности". Пики продаж, как правило, приходятся на время различных потрясений на финансовых рынках, которые сегодня стали новой реальностью.

Сейчас популярность инвестиций в золото растет. Министерство финансов РФ в проекте Публичной декларации целей и задач на 2019 год указывало, что "в целях дедолларизации российской экономики планируется создать условия для использования аффинированного (инвестиционного) золота в качестве средства накопления".

"Под созданием условий, вероятно, имеется в виду отмена НДС на золото в слитках. Если такое решение действительно будет принято, это заметно повысит интерес инвесторов к вложениям в слитки, - полагает Алексей Вязовский. - Пока же они довольствуются инвестиционными монетами, которые сделаны из чистого драгметалла высокой пробы (обычно это три "девятки", но есть и исключения, как, например, канадский "Кленовый лист" с пятью)".

Впрочем, в отличие от слитков у монет иногда есть наценка по отношению к курсу за счет эстетической и коллекционной ценности: уникальный дизайн и ограниченный тираж - залог повышения цены той или иной монеты в будущем. Например, у золотой монеты Ниуэ из серии "Замечательные рептилии" под названием "Зеленый Древесный Питон" 2019 года выпуска проба равна четырем "девяткам", а сама она отличается очень необычным дизайном: из ветвей дерева выступает тело змеи с головой и высунутым языком (изображение змеи цветное). Тираж этой монеты - всего 150 экземпляров.

По словам Алексея Вязовского, средняя наценка на инвестиционные монеты составляет около 3-5 процентов.

Вложения в золото оправданны в долгосрочной перспективе. На данный момент одна унция (31,1 грамма) стоит около 1290 долларов, тогда как десять лет назад - 924 доллара.

За ценами на золото следуют и цены на инвестиционные монеты. Так, например, в 2010 году "Георгий Победоносец" стоил 8,6 тысячи рублей, а в начале 2019 года уже 23 тысячи рублей - рост в 2,5 раза. Кстати, чеканка этой монеты в 2018-2019 годах возобновилась после двухгодичного перерыва, что опять же создает ажиотаж вокруг нее на отечественном рынке.

Преимущество золотых инвестиционных монет - трудность их подделки, отмечает Алексей Вязовский. Монету легко проверить на подлинность. Перед покупкой монету взвешивают и с помощью специальной таблицы весов оценивают, соответствует ли она параметрам. Кроме того, такие монеты удобно хранить: золото является химически нейтральным металлом, поэтому выдержит любое воздействие. Некоторые люди хранят свои блестящие инвестиции в домашних сейфах, другие - в банках.

Новинки

Инфографика: Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко

Из любопытных новинок 2019 года следует упомянуть о продолжении серии "Звери Королевы", которая выпускается Великобританией. На сей раз монета посвящена Йелю Бофорта (31,1 грамма чистого золота 0,9999 пробы). Это уже седьмая монета из данной серии. Йель - мифический зверь, способный независимо поворачивать каждый из своих рогов, поэтому если ведущий рог будет поврежден в бою, другой рог может занять его место. Этот символ связан с королевой Елизаветой II через Генриха VII, который унаследовал его от своей матери, леди Маргарет Бофор, игравшей центральную роль в "Войнах роз". Ее статус в качестве матриарха династии Тюдоров придает Йелю престиж и символическое значение.

Интересный дизайн у новой монеты Австралии "Дракон и Тигр" (31,1 грамма чистого золота 0,9999 пробы). На реверсе расположены стилизованные изображения тигра и дракона, которые являются символами удачи, мудрости, просветления и власти.

Прямая речь

Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер":

Инвестиционные монеты эмитируются центральными банками и предназначены именно для частного инвестирования. К преимуществам таких монет стоит отнести отсутствие налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке, доступность вложений и их понятный принцип действия. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет инвестировать в физическое золото и не хочет разбираться в банковских и биржевых тонкостях.

Главные недостатки инвестиционных монет - это, как правило, отрицательный спред между ценой покупки и ценой продажи в банке, невысокая ликвидность, (их не так просто продать), необходимость расходов на хранение (достаточно поцарапать монету, и она переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное").

Рост цены инвестиционных монет может происходить не только вследствие роста стоимости металла, из которого они изготовлены, но и вследствие ограниченности тиража. В целом монеты могут быть интересными в долгосрочной перспективе, при инвестициях, как минимум, на 3-5 лет. Поэтому в такие монеты есть смысл инвестировать, если у частного инвестора есть свободные средства, которые не потребуются внезапно в ближайшие годы.