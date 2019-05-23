США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei

США оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санкциям , которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei. Южная Корея оказалась в непростом положении, будучи втянутой в противостояние между ее главным политическим и торговым партнерами. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея (РК) сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо".

"Правительство США уже несколько раз доводило до наших властей свою обеспокоенность по поводу того, что дальнейшее использование оборудования китайской компании Huawei может вызвать проблемы с обеспечением безопасности… Ссылаясь на двусторонние отношения военно-политического союза, Вашингтон настоятельно попросил учесть и принять его рекомендации… Документы, в которых содержится эта позиция, США неоднократно направляли в МИД нашей страны", - цитирует "Чосон Ильбо" анонимные источники в правительственных кругах РК.

Издание приводит конкретный пример давления американских чиновников. Так, недавно в ходе беседы южнокорейского дипломата с сотрудником Госдепартамента США последний обратил внимание на телекоммуникационное оборудование компании LG U Plus, которое было в помещении. "В местах, где требуется соблюдение мер безопасности и секретности, нельзя использовать эти системы. Может и не немедленно, но в конце концов Южной Корее надо будет полностью убрать Huawei из своей страны", - сказал американец, подразумевая, что LG U Plus сотрудничает с Huawei и использует ее оборудование.

Таким образом Южная Корея оказалась в очень непростом положении. С одной стороны, на нее давят США, которые являются главным военно-политическим союзником Сеула, а с другой оказался Китай, который занимает первое место в списке внешнеторговых партнеров РК.

По словам "Чосон Ильбо", южнокорейские чиновники постарались занять уклончивую позицию, не желая быть втянутыми в подобное противостояние, где их заставляют выбирать "либо ту, либо другую сторону". "Мы понимаем и в определенной степени разделяем вашу обеспокоенность. Но с позиции нашего правительства есть определенные ограничения по части того, насколько мы можем влиять на действия наших частных компаний", - ответили представители Сеула. Вместе с тем, в РК признают, что им сложно полностью игнорировать требования США, которые "ведут себя крайне настойчиво".

Более того, как стало известно, США стали требовать от Южной Кореи, чтобы РК надавила на свои IT-гиганты и не допустила распространения оборудования Huawei по странам Юго-Восточной Азии, где активно работают южнокорейские крупные электронные компании типа Samsung, LG и других. По информации "Чосон Ильбо", сегодня в Бангкоке начались закрытые консультации, куда сотрудники Госдепа США пригласили представителей МИД РК и южнокорейских компаний, работающих в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что на мероприятии эмиссары Вашингтона призовут южнокорейцев присоединиться к войне против Huawei и отказаться от использования оборудования как у себя в стране, так и в ЮВА.

Корейские независимые эксперты уже предупредили, что если правительство Южной Кореи согласится с требованиями Вашингтона и запретит использование оборудования Huawei, то убытки местных компаний будут измеряться миллиардами долларов. Если же Пекин решит наказать Сеул за выступление на стороне США и введет санкции против Южной Кореи, то ущерб вырастет в разы. Южная Корея только-только стала нормализовывать отношения с Пекином, которые серьезно пострадали из-за решения Сеула разместить на своей территории комплексы ПРО США THAAD, и вот теперь очередная схожая дилемма, когда приходится разрываться между США и КНР.

Южнокорейские фирмы все же стали уже вставать на сторону США. Так, две крупнейшие южнокорейские телекоммуникационные фирмы SK Telecom и KT исключили Huawei из числа поставщиков систем связи пятого поколения 5G.

Как сообщили другие источники, несколько южнокорейских финансовых институтов и компаний также прислушались к "рекомендациям из США" и стали отказываться от оборудования Huawei. По информации издания Korea Times, так поступил банк NongHyup Bank, KOSCOM и ряд других корейских финансовых организаций.

В ноябре прошлого года консорциум из южнокорейской телекоммуникационной компании КТ и китайской Huawei были выбраны в качестве победителей тендера на установку систем связи и обмена информацией в филиалах банка NongHyup по всей стране. Однако буквально на днях руководство банка приостановило реализацию проекта и, как ожидается, в итоге откажется от услуг этого консорциума по причине давления США и участия в сделке Huawei. Источники отмечают, что банк намерен продолжить использование оборудования компании Nokia, модернизировав системы.

KOSCOM, которая предоставляет услуги IT для южнокорейской фондовой биржи Korea Exchange, также недавно передумала сотрудничать с Huawei, выбрав Nokia. Причина та же - решение властей США ввести санкции против китайской компании и давление Вашингтона на своих союзников с требованиями присоединиться к этим мерам.

Высока вероятность, что этому примеру последуют и других южнокорейские финансовые гиганты типа Shinhan и Hana, которые уже используют оборудование Huawei. По словам источников, в компаниях намерены сменить оборудование на то, к которому у властей США нет претензий. Специалисты же говорят, что китайское оборудование дешевле, а временами и лучше по уровню технологий, чем у тех, что предлагают конкуренты, но возникли опасения, что оборудование Huawei имеет "бреши", которые позволяют спецслужбам КНР получать доступ к информации.

Напомним, что 15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором объявили чрезвычайную ситуацию в США и запретил американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. В этот "черный список" компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.