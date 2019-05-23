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Рубрика: В мире

США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

США оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санкциям, которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei. Южная Корея оказалась в непростом положении, будучи втянутой в противостояние между ее главным политическим и торговым партнерами. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея (РК) сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Правительство США уже несколько раз доводило до наших властей свою обеспокоенность по поводу того, что дальнейшее использование оборудования китайской компании Huawei может вызвать проблемы с обеспечением безопасности… Ссылаясь на двусторонние отношения военно-политического союза, Вашингтон настоятельно попросил учесть и принять его рекомендации… Документы, в которых содержится эта позиция, США неоднократно направляли в МИД нашей страны", - цитирует "Чосон Ильбо" анонимные источники в правительственных кругах РК.

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Издание приводит конкретный пример давления американских чиновников. Так, недавно в ходе беседы южнокорейского дипломата с сотрудником Госдепартамента США последний обратил внимание на телекоммуникационное оборудование компании LG U Plus, которое было в помещении. "В местах, где требуется соблюдение мер безопасности и секретности, нельзя использовать эти системы. Может и не немедленно, но в конце концов Южной Корее надо будет полностью убрать Huawei из своей страны", - сказал американец, подразумевая, что LG U Plus сотрудничает с Huawei и использует ее оборудование.

Таким образом Южная Корея оказалась в очень непростом положении. С одной стороны, на нее давят США, которые являются главным военно-политическим союзником Сеула, а с другой оказался Китай, который занимает первое место в списке внешнеторговых партнеров РК.

По словам "Чосон Ильбо", южнокорейские чиновники постарались занять уклончивую позицию, не желая быть втянутыми в подобное противостояние, где их заставляют выбирать "либо ту, либо другую сторону". "Мы понимаем и в определенной степени разделяем вашу обеспокоенность. Но с позиции нашего правительства есть определенные ограничения по части того, насколько мы можем влиять на действия наших частных компаний", - ответили представители Сеула. Вместе с тем, в РК признают, что им сложно полностью игнорировать требования США, которые "ведут себя крайне настойчиво".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
США продолжают оказывать давление на китайские технологические компании

Более того, как стало известно, США стали требовать от Южной Кореи, чтобы РК надавила на свои IT-гиганты и не допустила распространения оборудования Huawei по странам Юго-Восточной Азии, где активно работают южнокорейские крупные электронные компании типа Samsung, LG и других. По информации "Чосон Ильбо", сегодня в Бангкоке начались закрытые консультации, куда сотрудники Госдепа США пригласили представителей МИД РК и южнокорейских компаний, работающих в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что на мероприятии эмиссары Вашингтона призовут южнокорейцев присоединиться к войне против Huawei и отказаться от использования оборудования как у себя в стране, так и в ЮВА.

Корейские независимые эксперты уже предупредили, что если правительство Южной Кореи согласится с требованиями Вашингтона и запретит использование оборудования Huawei, то убытки местных компаний будут измеряться миллиардами долларов. Если же Пекин решит наказать Сеул за выступление на стороне США и введет санкции против Южной Кореи, то ущерб вырастет в разы. Южная Корея только-только стала нормализовывать отношения с Пекином, которые серьезно пострадали из-за решения Сеула разместить на своей территории комплексы ПРО США THAAD, и вот теперь очередная схожая дилемма, когда приходится разрываться между США и КНР.

Южнокорейские фирмы все же стали уже вставать на сторону США. Так, две крупнейшие южнокорейские телекоммуникационные фирмы SK Telecom и KT исключили Huawei из числа поставщиков систем связи пятого поколения 5G.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Глава Huawei: Основная проблема китайско-американской торговли - в качестве образования

Как сообщили другие источники, несколько южнокорейских финансовых институтов и компаний также прислушались к "рекомендациям из США" и стали отказываться от оборудования Huawei. По информации издания Korea Times, так поступил банк NongHyup Bank, KOSCOM и ряд других корейских финансовых организаций.

В ноябре прошлого года консорциум из южнокорейской телекоммуникационной компании КТ и китайской Huawei были выбраны в качестве победителей тендера на установку систем связи и обмена информацией в филиалах банка NongHyup по всей стране. Однако буквально на днях руководство банка приостановило реализацию проекта и, как ожидается, в итоге откажется от услуг этого консорциума по причине давления США и участия в сделке Huawei. Источники отмечают, что банк намерен продолжить использование оборудования компании Nokia, модернизировав системы.

KOSCOM, которая предоставляет услуги IT для южнокорейской фондовой биржи Korea Exchange, также недавно передумала сотрудничать с Huawei, выбрав Nokia. Причина та же - решение властей США ввести санкции против китайской компании и давление Вашингтона на своих союзников с требованиями присоединиться к этим мерам.

Компания Huawei договорилась о сотрудничестве с сибирскими учеными

Высока вероятность, что этому примеру последуют и других южнокорейские финансовые гиганты типа Shinhan и Hana, которые уже используют оборудование Huawei. По словам источников, в компаниях намерены сменить оборудование на то, к которому у властей США нет претензий. Специалисты же говорят, что китайское оборудование дешевле, а временами и лучше по уровню технологий, чем у тех, что предлагают конкуренты, но возникли опасения, что оборудование Huawei имеет "бреши", которые позволяют спецслужбам КНР получать доступ к информации.

Напомним, что 15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором объявили чрезвычайную ситуацию в США и запретил американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. В этот "черный список" компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

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