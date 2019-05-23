В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Соединенные Штаты не оставляют попыток исключить СССР из числа победителей во Второй мировой войне, невзирая то, что именно Советскому Союзу принадлежит решающая роль в разгроме фашисткой Германии и освобождении Европы.

Американская частная компания, которая специализируется на выпуске сувенирной продукции, отчеканила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны. На ней среди союзников нет СССР.

В описании сувенира сообщается, что на одной стороне монеты представлены "подлинные и драматические изображения" войны и даты ключевых побед союзников по антигитлеровской коалиции, а на другой - флаги США, Великобритании и Франции. Флагу Советского Союза по какой-то причине места не нашлось.

По данным РИА Новости, в компании отказались комментировать эту ситуацию, заявив, что вся информация о монете размещена на сайте. Данный сувенир выставлен на продажу.