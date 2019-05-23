Суды назначат заключенным выплаты за плохие условия

Заключенные получат право требовать в суде компенсации за плохие условия содержания в тюрьме или обиды, причиненные конвоем. Пакет соответствующих законопроектов внесло в Госдуму правительство страны.

Инициатива дополняет Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс статьями о праве заключенных на компенсацию за нарушение условий содержания. Также необходимые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

"Законодательство предоставляет им определенные права и гарантии, в частности, на цивилизованные условия содержания, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подготовленный проект создает дополнительный механизм защиты граждан, оказавшихся в местах лишения свободы. При разработке законопроекта учитывались стандарты международного права и практики Европейского суда, а также опыт нормативно-правового регулирования схожих правоотношений в других странах. В частности, было принято во внимание, что создаваемое средство правовой защиты должно быть ясным, понятным и доступным".

Ключевое слово в проекте - "нарушения". Тюрьма никому не нравится, но только за то, что человеку в ней плохо, никто платить не станет. Компенсации будут положены, если условия не соответствуют нормам. Например, тюремная пайка меньше положенного. Или в камере слишком холодно. И так далее.

Размеры компенсаций заключенным будут назначаться судами с учетом европейской практики

"Одно из важных положений: инициатива не накладывает на заявителя чрезмерного бремени доказывания, что условия не соответствовали нормам. Обязанность опровержения его доводов возлагается на компетентные органы, - рассказывает Владимир Груздев. - Кроме того, выплата компенсации будет производиться вне зависимости от наличия вины Федеральной службы исполнения наказаний или каких-то конкретных должностных лиц в нарушениях. Административное исковое заявление о компенсации должно быть рассмотрено в разумные сроки, и компенсация должна быть выплачена сразу после принятия решения о ее присуждении".

Подать жалобу можно будет в ближайший от казенного дома районный суд. Рассматриваться такой иск будет в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства. Напомним, это специальная процедура, предусмотренная для споров граждан с государственными ведомствами. Предполагается, что размеры компенсаций нашими судами будут назначаться с учетом европейской практики.