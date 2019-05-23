Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина ко встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин серьезно подошел к подготовке к переговорам с лидером США Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года, что позволило главе РФ получить определенные преимущества в общении со своим американским коллегой. Об этом на закрытых слушаниях в комитете палаты представителей по иностранным делам рассказал бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Вашингтон рассчитывал на короткую встречу на полях "двадцатки", однако разговор первых лиц впоследствии затянулся на два часа и перерос в полноценное обсуждение различных геополитических вопросов, передает издание The Washington Post.

"Был разный уровень подготовки. И это создавало неравное положение", - рассказал журналистам на условиях анонимности один из сотрудников комитета нижней палаты американского парламента.