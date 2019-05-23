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Рубрика: Экономика

ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам

С 1 июля вступает в силу важный для предпринимательства законодательный акт, вносящий изменения в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"В новом документе, - сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин, - есть положение, направленное на реализацию поручения Президента РФ по итогам съезда нашего предпринимательского объединения, над которым мы работали около двух лет".

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Речь идет о снижении финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Именно таких перемен бизнес добивался ряд лет", - заявил Сергей Катырин.

Предусматриваются изменения в определении стоимости обеспечения госконтракта: устанавливается зависимость стоимости обеспечения от фактической цены контракта, предложенной победителем. Таким образом, при снижении в результате конкурса цены контракта поставщик будет обязан предоставить сниженную цену обеспечения исполнения - это серьезное облегчение для бизнеса, подчеркнул Сергей Катырин.

Также вводится правило, что участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), освобождается от предоставления обеспечения, если он может подтвердить, что в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке уже участвовал в исполнении трех контрактов и к нему не предъявлялись претензии в виде неустоек, штрафов, пеней…

Фото: Наталья Пьетра
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"Добросовестные поставщики, таким образом, получают вполне конкретное преимущество", - прокомментировал новеллу Сергей Катырин.

Наконец, в новом законе закреплено предложение ТПП РФ об установлении предельного срока в 30 дней для возврата денежных средств, внесенных поставщиком в качестве обеспечения исполнения госконтракта.

"Раньше возврат нередко затягивался, деньги, замораживались надолго, а это негативно влияло на хозяйственную деятельность предприятий, особенно субъектов малого бизнеса. Предприниматели довольны, что, наконец, такая практика будет пресечена", - заключил Президент ТПП РФ.

Экономика Бизнес Госзаказ
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