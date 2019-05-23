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Рубрика: В мире

Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Susan Walsh Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего 25-28 мая визита в Японию посетит турнир по сумо. Эту информацию в среду подтвердил представитель американской администрации во время брифинга для журналистов.

Фото: U.S. Navy via AP
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По его словам, посещение спортивных состязаний остается в силе. "Это весенний турнир басе, это важный турнир, и у президента будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ", - цитирует ТАСС.

Во время визита в Японию американский лидер также встретится с Синдзо Абэ в неформальной обстановке, и будет удостоен аудиенции у императора Нарухито, который вступил на престол первого мая. Президент США станет первым иностранным лидером, удостоенным этой чести.

Планируется, что Трамп посетит американскую военную базу в Японии и смотрит один из кораблей ВМС США. Кроме того, Трамп и Абэ, "вероятно, проведут совместную пресс-конференцию", - отметил представитель администрации.

Ранее Абэ заявлял о том, что во время визита в Японию, глава Белого дома посетит турнир по сумо и вручит специальный кубок победителю. Эта награда, символизирующая дружбу двух стран, была изготовлена по заказу правительства Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп сыграет в гольф в компании Абэ и известного японского гольфиста Исао Аоки.

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