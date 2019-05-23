Трамп отложил выпуск банкноты с чернокожей женщиной

Президент США Дональд Трамп отложил до 2028 года выпуск 20-долларовой купюры, на которой впервые собирались изобразить чернокожую женщину - Гарриет Табмен (1822-1913), активно боровшуюся против рабства.

Идею такого кардинального изменения внешнего вида банкноты предложили в 2016 году, когда хозяином Белого дома был Барак Обама. Предполагалось, что обновленную купюру выпустят в 2020 году - к столетию с момента наделения женщин в США избирательными правами. Табмен выбрали из 15 претенденток, получив в ее пользу более полумиллиона голосов во время онлайн-опроса, проводившегося целый год.

Однако недавно казначейство США сообщило, что защита новой купюры оказалась слишком слабой. Банкноты этого достоинства используются довольно активно, и чаще всего их подделывают фальшивомонетчики. Поэтому в Вашингтоне решили не рисковать. Как отметил министр финансов Стивен Мнучин, "основной причиной изменения планов относительно 20 долларов является проблема контрафакции", "в связи с этим новая банкнота не будет выпущена до 2028 года".

Сам Трамп еще во время предвыборной кампании называл выбор портрета Гарриет Табмен для изображения на купюрах "политически правильным". Однако, по его мнению, ей бы подошла банкнота в 2 доллара, которая практически вышла из обращения. А на двадцатке он предпочел бы оставить Эндрю Джексона (1767-1845), седьмого президента США, которого изображают там с 1928 года. Кстати, изображения женщин уже появлялись на 20 долларах. В 1861 году это была богиня свободы (леди Либерти), а в 1869 - богиня победы (Виктория).