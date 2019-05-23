Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры"

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями. По мнению главы государства, совмещать одно с другим невозможно.
"Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные прекратят играть в свои игры", - написал Трамп в среду Twitter. Это обращение адресовано спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, председателю юридического комитета палаты представителей Джерролду Надлеру и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.
Ранее в среду, выступая перед журналистами, Пелоси заявила, что глава Белого дома вовлечен в сокрытие информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. После такого заявления Трамп отменил запланированную на этот же день встречу с лидерами демократов. Вместо этого он собрал прессу и опроверг слова Пелоси, подчеркнув, что не собирается общаться с демократами, пока они продолжают "надуманные расследования".
Пелоси в свою очередь выступила с заявлением, что Трамп препятствует правосудию, отметив, что это может стать поводом для импичмента. Известно также, что в среду Пелоси созвала на совещание ряд демократов, которые требуют начать в отношении президента процедуру импичмента, пишет РИА Новости.
Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.
....But they really want a do-over! You can’t investigate and legislate simultaneously - it just doesn’t work that way. You can’t go down two tracks at the same time. Let Chuck, Nancy, Jerry, Adam and all of the rest finish playing their games....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 мая 2019 г.