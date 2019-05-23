Новости

Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22.05.2019
Известный модный бренд отказался от натурального меха 22.05.2019
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 22.05.2019
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 22.05.2019
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 22.05.2019
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 22.05.2019
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 22.05.2019
В Тверской области отравились 11 школьников 22.05.2019
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 22.05.2019
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 22.05.2019
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 22.05.2019
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 03:49
Рубрика: В мире

Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры"

Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями. По мнению главы государства, совмещать одно с другим невозможно.

"Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные прекратят играть в свои игры", - написал Трамп в среду Twitter. Это обращение адресовано спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, председателю юридического комитета палаты представителей Джерролду Надлеру и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа

Ранее в среду, выступая перед журналистами, Пелоси заявила, что глава Белого дома вовлечен в сокрытие информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. После такого заявления Трамп отменил запланированную на этот же день встречу с лидерами демократов. Вместо этого он собрал прессу и опроверг слова Пелоси, подчеркнув, что не собирается общаться с демократами, пока они продолжают "надуманные расследования".

Пелоси в свою очередь выступила с заявлением, что Трамп препятствует правосудию, отметив, что это может стать поводом для импичмента. Известно также, что в среду Пелоси созвала на совещание ряд демократов, которые требуют начать в отношении президента процедуру импичмента, пишет РИА Новости.

Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford