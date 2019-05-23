Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 23 мая в 18:22 по местному времени (12:22 по Москве) на одном из венчурных предприятий в научно-производственной зоне города.

Согласно предварительным данным пожарных, взрыв случился во время испытания емкости для водорода. После взрыва пожар не начался, спасатели ведут работы, пытаясь разобрать обломки.