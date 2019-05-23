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23.05.2019 14:30
Рубрика: В мире

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

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Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 23 мая в 18:22 по местному времени (12:22 по Москве) на одном из венчурных предприятий в научно-производственной зоне города.

Согласно предварительным данным пожарных, взрыв случился во время испытания емкости для водорода. После взрыва пожар не начался, спасатели ведут работы, пытаясь разобрать обломки.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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