Ученые выяснили, как усы препятствуют появлению рака

Исследователи из Университета Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, которые носят усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице, передает Medicalxpress.

Как пояснил дерматолог Дэниел Айрес, онкология может развиться из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже.

Заболевание возникает, как правило, из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет. Иногда кератоз перерождается в рак.

Наибольшую угрозу кератоз представляет для тонкой кожи губ. В этом смысле усы могут выполнять роль своеобразной защиты от кератоза и его последствий.

Дерматолог отметил, что в новом исследовании специалисты работали с людьми, которые носят усы с подросткового возраста или примерно с 20 лет.

- Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят, - пояснил Дэниел Айрес.