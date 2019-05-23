Ученые выяснили, как узнать свой балл ЕГЭ по математике еще до экзамена

Ученые из ВШЭ рассказали, как школьникам узнать свой результат ЕГЭ по математике еще до проведения экзамена.

Примерную оценку каждый может узнать уже сегодня, считают специалисты. Они проанализировали связь результатов учеников по математической грамотности в международных исследованиях, итоги экзамена (ОГЭ) в 9-м классе и ЕГЭ в 11-м. Ученые выделили три группы школьников: с низким уровнем грамотности, со средним и с высоким. Оказалось, что реальные результаты во всех трех группах ниже ожидаемых примерно на 10 баллов.

Если быть точнее, то школьники с низким уровнем математической грамотности получили на ЕГЭ по математике 40 баллов вместо ожидаемых 50-ти, со средним - 49 вместо 60, а с высоким - 67 вместо 75. Так что с прогнозом все просто: если вы сильный ученик с высокой самооценкой, реальный результат в среднем будет на 8 баллов ниже. Если середнячок или дела с математикой совсем плохи, то на 10-11 баллов.

Что еще показало исследование? Среди девятиклассников 72 процента - школьники с низким уровнем математической грамотности, 20 процентов - со средним, и только 8 процентов - с высоким. Что любопытно, среди самых умных - юношей на 20 процентов больше, чем девушек, а вот среди середнячков и слабых и тех, и других примерно одинаково.