В Ботсване разрешили охоту на слонов

Власти Ботсваны отменили запрет на охоту на слонов, действовавший в стране последние пять лет. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на министерство охраны окружающей среды африканской страны.

Запрет был введен в стране в 2014 году при президенте Яне Кхама и одобрен рядом организаций по защите диких животных. Правда, были и противники такой меры. Они утверждали, что для местных жителей лицензии на отстрел слонов представляли собой важный источник дохода.

И вот теперь сменивший в прошлом году Кхама на посту главы государства Мокгвеетси Масиси решил разобраться в этом вопросе. Привлеченные им эксперты, по информации из министерства охраны окружающей среды, практически единогласно высказались за отмену табу на слоновью охоту.

Во-первых, аргументировали они, популяция слонов в стране заметно выросла. По разным оценкам, до 135-160 тысяч голов, что в три раза больше, чем 30 лет назад. Во-вторых, дело дошло до "серьезных конфликтов между людьми и животными", результаты которых сказываются на доходах сельских тружеников. Ведь эти гиганты обитают не в огороженных заповедниках и потому время от времени наведываются на поля фермеров, напрочь вытаптывая потенциальные урожаи ботсванских крестьян.

Наблюдатели отмечают, что отмена запрета на охоту может принести ныне правящей Демократической партии, в частности, в сельских регионах дополнительные голоса на парламентских выборах в октябре.