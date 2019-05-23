В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве ополченца Гиви

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесен первый приговор в отношении одного из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, больше известного под позывным "Гиви".

Обвинявшийся в преступлении Дмитрий Батрак приговорен к 12-летнему тюремному сроку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства государственной безопасности республики.

По некоторым данным, мужчина собирал информацию о передвижениях и дислокации военной техники ДНР для последующей передачи представителям Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина также приобрел сим-карты для сотовых телефонов, которые использовались при организации убийства Гиви.

Напомним, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб в феврале 2017 года. Кабинет, в которой находился "Гиви", был обстрелян из реактивного огнемета "Шмель". Представители ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили в случившемся украинские власти.