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23.05.2019 21:11
Рубрика: Культура

В Доме музыки 26 мая пройдет творческий вечер Вячеслава Бутусова

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Творческий вечер Вячеслава Бутусова, Московский международный Дом музыки, 26 мая, 19.00
Творческие вечера Вячеслава Бутусова - явление особенное. Это даже не театр одного актера, а разговор друзей, уютные посиделки под гитару. Фото: Сергей Куксин/ РГ Творческие вечера Вячеслава Бутусова - явление особенное. Это даже не театр одного актера, а разговор друзей, уютные посиделки под гитару. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Творческие вечера Вячеслава Бутусова - явление особенное. Это даже не театр одного актера, а разговор друзей, уютные посиделки под гитару. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Примерно раз в два года автор любимых всеми песен "Я хочу быть с тобой", "Гуд-бай, Америка", "Эта музыка будет вечной", "Девочка по городу шагает босиком" и многих других, а также - нескольких книг прозы (среди которой, полагаю, самый замечательный роман - "Архия"), оставляет электрогитару, гасит на сцене софиты, приносит из дома чуть старомодную лампу с абажуром... И становится таким, каким создателя "Наутилуса Помпилиуса" и экс-лидера "Ю-Питера" Вячеслава Бутусова мало кто знает. Так будет и в этот вечер - в Московском международном Доме музыки!

Фото: Дмитрий Строц
Вячеслав Бутусов передал в дар библиотеке Старой Руссы свою книгу

Вячеслав Бутусов не раз признавался, что не любит выступать. Любимое дело для него - находиться в студии. Вот и сейчас он много времени проводит именно там - записывает с группой новый альбом, у которого пока нет названия. Впрочем, нет его пока и у его новой группы...

А еще Бутусову очень нравится находиться дома, в кругу семьи - жены, детей и внука - под Санкт-Петербургом. Писать песни, книги и картины, в которых столько души, тепла и сострадания, что они будут жить еще не в одном поколении, как те же "Доктор твоего тела" или "Я хочу быть с тобой", которые, кажется, были написаны только вчера. Как хит 80-х "Эта музыка будет вечной". Она и будет вечной!

Кстати, если бы Бутусов поселился в Северной столице не в пригороде, а в центре, как другие рок-звезды (например, на Набережной реки Мойки, как Чиж) то, наверное, многие бы удивились. Да и некоторые новые песни Вячеслава, возможно, никогда бы не были сочинены.

Но творческие вечера Вячеслава Бутусова - это явление особенное. Не хочется называть их "театром одного актера", да и словом "исповедь" - тем более. Скорее это просто разговор, под хорошие песни, встреча давних друзей: добрая, мудрая, интересная и окрыляющая... Обозреватель "РГ" бывал на всех таких творческих вечерах. Увы, очень редких.

Фото: РИА Новости
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На сцене появлялся покрытый красной бархатной скатертью стол, за которым удобно устраивался сам легендарный музыкант. Приглушенный свет в зале. Обстановка домашней кухни и атмосфера уютных посиделок под гитару, которая усиливалась и тем, что порой на сцене появлялись его жена Анжелика, дочь Ксения (кстати, уже профессиональная актриса) и сын Даниил.

Вячеслав пел любимые песни под акустическую гитару. Чаще - те, которые у него просил зрительный зал. Отвечал на вопросы зрителей. Приглашал иногда на сцену небольшой струнный ансамбль, но наибольших аплодисментов удостоился Даниил Бутусов, который в микрофон важно заявил: "А теперь я снова передаю слово папе"... Кто-то из зрителей приходил в зал со своими гитарами. И, набравшись смелости, просил разрешения тоже спеть песни Бутусова. Тот был не против - приглашал на сцену и слушал с любопытством, уважением, иногда тоже подпевал.

Таким же по духу станет и предстоящий творческий вечер. Только он будет, наверное, еще интереснее, поскольку у Бутусова уже написаны новые песни, а на осень намечен выпуск очередного альбома...

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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