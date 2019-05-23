В Госдуме назвали петицию за отставку Зеленского "первой ласточкой"

В Госдуме прокомментировали тот факт, что петиция о немедленной отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на его официальном сайте, набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Как сообщалось, это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.

- Петиция за отставку нового президента Украины - это "первая ласточка" провоцирования недовольства населения страны популизмом и действиями вновь избранного главы государства, - сказал журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. - Несмотря на то, что Зеленский только приступил к исполнению своих обязанностей, его первые шаги говорят об отсутствии собственной четкой программы и попытке использовать старые методы управления страной.

По его оценке, эти методы как будто заимствованы у Порошенко, от которого так устали украинские граждане.

- Если в ближайшее время у команды Зеленского не появится конструктивная стратегия по выводу страны из состояния войны и финансово-экономической ямы, ему действительно грозит потеря доверия избирателей и отставка, которую с радостью поддержат старые политические элиты, - спрогнозировал парламентарий.

В целом же он считает нашедшую поддержку инициативу об отставке Зеленского тревожным сигналом для новой власти. Этот сигнал, считает депутат, подают политические силы, не намеренные сдавать свои позиции перед выборами в Верховную Раду и готовые идти на любые ухищрения, чтобы сохранить свое влияние.