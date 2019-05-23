В Мексике в перестрелке двух банд погибли девять человек

В Мексике столкновение двух противоборствующих преступных группировок закончилось гибелью девяти человек. Еще четверо участников вооруженного конфликта получили ранения.

Об этом сообщила генпрокуратура штата Мичоакан. Перестрелка произошла в районе города Уруапан. На месте боя полицейские обнаружили не только погибших и раненых, но и крупнокалиберное оружие, которое официально находится в пользовании исключительно мексиканской армии, пишет РИА Новости.

Ранее в двух штатах Мексики были убиты 10 человек. В штате Тамаулипас преступники попытались вступить в открытый бой с преследовавшими их военными. На месте были убиты четверо членов группировки, один военнослужащий получил ранения. В этот же день в штате Оахака неизвестные открыли стрельбу по группе людей на обочине дороги. Погибли четыре женщины и двое мужчин.

Из-за противоборства картелей за контроль над транзитом кокаина в США, Мексику захлестнула волна насилия. В 2018 году число убийств в стране достигло рекордной цифры - более 33 тысяч человек за год.