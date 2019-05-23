В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в выдаче российской визы

Женщина собиралась посетить Москву и принять участие в закрытой конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Как оказалось, гражданка США находится в "черном списке", который был составлен МИД РФ в ответ на американские персональные санкции, передает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее в Россию не смог также въехать бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Примечательно, что перечень лиц, которым ограничен въезд на российскую территорию, не публиковался. В этой связи для многих американцев отказ в получении российской визы зачастую становится неприятным сюрпризом.

Напомним, что Виктория Нуланд принимала активное участие в выстраивании внешнеполитического курса Вашингтона на постсоветском пространстве. Выступает за оказание жесткого санкционного давления на Москву. В декабре 2013 года она лично присутствовала на майдане в Киеве, где раздавала протестующим бутерброды и печенье.