Новости

Скрывавшегося в Таиланде приморца осудят за мошенничество с кредитами 06:58
Зеленский заявил о желании Рады продлить свою политическую жизнь 06:27
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета 06:22
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать 06:19
Правительство добавило денег легкой и текстильной промышленности 06:00
В Мексике в перестрелке двух банд погибли девять человек 05:32
Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России 05:26
На необорудованное побережье Приморья высадился десант 05:13
На Москву надвигается резкое похолодание 05:00
Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток 04:49
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе 04:42
ВС РФ оставил в силе приговор убийце хабаровского пауэрлифтера 04:31
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Садик на балансе

Соцобъекты передадут по-новому
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Спецвыпуск № 110(7868)
Минстрой России запросил у регионов данные по обеспечению земельных участков, выделяемых для жилищного строительства, объектами инфраструктуры. На основе присланных данных могут быть уточнены региональные части федерального проекта "Жилье".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мониторинг связан с переходом на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года застройщики, которые только выходят на новые площадки, не смогут напрямую привлекать деньги дольщиков. На период стройки средства осядут на эскроу-счетах в банках. Получить их можно будет только после сдачи объекта.

При переходе на эскроу-счета тонким вопросом остается обеспечение новых жилых массивов социальной инфраструктурой. Зачастую детские сады, школы и поликлиники на территории возводит тот же застройщик, что строит жилой комплекс. И в регионах приняты разные схемы по обеспечению кварталов новостроек социальной инфраструктурой. Главный вопрос - как передать детский садик от застройщика на баланс региона.

В регионах приняты разные схемы по обеспечению новостроек социальной инфраструктурой

В Петербурге используется смешанная схема. Часть объектов город выкупает у застройщиков по рыночной стоимости, а часть компании передают городу в дар. По данным комитета по строительству Смольного, с 2012 года застройщики взяли на себя обязательство возвести 263 социальных объекта, на данный момент построены 55 из них. С 2019 по 2030 годы застройщики должны сдать 208 социальных объектов, из них 146 планируется передать безвозмездно. Это 70 детских садов, 23 школы, четыре совмещенных объекта образования, 14 поликлиник, 35 объектов имеют статус "прочие".

Нюанс в том, что ранее за детский садик или школу, которая передается на баланс города безо всякой дополнительной платы, застройщик должен был заплатить 20 процентов НДС. Исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова говорит, что обложение налогами социальных объектов всегда было серьезным сдерживающим фактором для застройщиков. Сейчас это правило отменено на федеральном уровне.

Фото: iStock
В Ленинградской области ужесточили требования к застройщикам

Параллельно в Петербурге пересматривается схема выкупа социальных объектов. Как выяснилось, далеко не все детские сады и школы сдаются в срок и сразу же переводятся на баланс города. Так, по данным администрации Северной столицы, в городе построены, но не переданы в городскую собственность 17 детсадов, четыре школы и 14 офисов врачей общей практики. На выкуп объектов потребуется 9,44 миллиарда рублей. Учитывая, что жилые комплексы, рядом с которыми должны находиться социальные объекты, уже построены и заселены, администрация Петербурга обратилась за помощью к федеральному центру с просьбой оказать содействие по выкупу объектов. Принципиальное согласие было получено, таким образом, Петербург сможет снизить диспропорцию по количеству социальных объектов в кварталах новостроек. Станислав Еремеев, доктор экономических наук, ректор ЛГУ имени Пушкина полагает, что выкуп социальных объектов за счет федеральных средств в Петербурге вряд ли станет постоянной практикой, но сейчас он сможет оперативно повысить качество жизни новоселов.

В Ленинградской области взаимоотношения с девелоперами в кварталах массового строительства строятся по схеме "Социальные объекты в обмен на налоги". Ее смысл в том, что застройщик возводит жилой комплекс, детский сад и школу, платит все положенные налоги в областной бюджет, а потом 75 процентов от выплаченной суммы ему возвращаются при выкупе объекта.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры"
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов