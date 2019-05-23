В пресс-конференции принимают участие:
- Павел Владимирович Крашенинников - председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор;
- Константин Анатольевич Корсик - президент Федеральной нотариальной палаты.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- чем совместное завещание супругов отличается от обычного и какие преимущества оно дает людям;
- какова процедура заключения совместного завещания супругов и какие при его оформлении имеются исключения;
- в чем отличие наследственного договора, кто и с кем его заключает.
Вниманию журналистов и гостей будет представлено четвертое издание книги П.В.Крашенинникова "Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания)", в которой наряду с традиционными вопросами наследственного права анализируются новейшие изменения законодательства, устанавливающие c 1 июня 2019 года возможность совершения совместных завещаний супругов и заключения наследственных договоров.