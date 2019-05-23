30 мая (четверг) в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, приуроченная к вступлению в силу с 1 июня 2019 года положений Гражданского кодекса о новых возможностях передачи наследства. Тема пресс-конференции: "Новое в наследственном праве: совместные завещания супругов и наследственные договоры".

В пресс-конференции принимают участие:

- Павел Владимирович Крашенинников - председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор;

- Константин Анатольевич Корсик - президент Федеральной нотариальной палаты.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- чем совместное завещание супругов отличается от обычного и какие преимущества оно дает людям;

- какова процедура заключения совместного завещания супругов и какие при его оформлении имеются исключения;

- в чем отличие наследственного договора, кто и с кем его заключает.

Вниманию журналистов и гостей будет представлено четвертое издание книги П.В.Крашенинникова "Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания)", в которой наряду с традиционными вопросами наследственного права анализируются новейшие изменения законодательства, устанавливающие c 1 июня 2019 года возможность совершения совместных завещаний супругов и заключения наследственных договоров.