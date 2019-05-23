В России будут по-новому выявлять талантливых детей

Главное отличие от прошлого документа в том, что в центре внимания оказываются не только талантливые дети, но и молодежь. То есть не только школьники, но и студенты колледжей и вузов.

"Для этого, в первую очередь, расширены механизмы выявления одаренности", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Какие конкретно механизмы имеются ввиду?

Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, будет содержать не только сведения о победителях и призерах олимпиад, но и об их наставниках. Плюс - информацию о несовершеннолетних ребятах, получивших патенты на свои разработки, опубликовавших статьи в престижных научных журналах.

Оператором системы поиска и поддержки одаренной молодежи остается Фонд "Талант и Успех", которым руководит сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Доступ к ресурсу, где собираются сведения о талантливых ребятах, будет по-прежнему ограничен. С ним смогут работать федеральные региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления. Плюс - образовательные организации и региональные центры для одаренных детей и молодежи.

Также будет модернизирован перечень конкурсов и мероприятий, сведения о победителях и призерах которых будут попадать в систему.

В перечень автоматически попадет Всероссийская олимпиада школьников, международные олимпиады по общеобразовательным предметам, спортивные соревнования и творческие конкурсы (по представлению министерства культуры). Другие мероприятия и олимпиады попадут в этот перечень после утверждения министерства просвещения.

- Кроме того, проектом постановления предлагается увеличить размер субсидий из федерального бюджета на выявление, сопровождение и мониторинг развития талантливых детей и молодежи до 75 миллионов рублей ежегодно, - сообщается в пояснительной записке к документу.

Для сравнения, сейчас субсидия составляет 25 миллионов рублей.