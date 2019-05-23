В Россию пришел смартфон от ZTE за 6490 рублей, способный подвинуть Xiaomi

Китайская ZTE объявила о старте продаж в России нового смартфона ZTE Blade A5, который пополнил линейку бюджетных решений компании.
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ZTE Blade A5 за 6490 рублей пополнил линейку бюджетных смартфонов #ZTE 2019 года. Особенности - Full View дисплей, 8-ядерный процессор, 13 Мп основная камера, 8 Мп «фронталка» с настройкой эффекта боке в реальном времени, поддержка VoLTE. Устройство уже доступно у наших партнеров.
Устройство компонуется 5,45-дюймовым HD+ дисплеем с соотношением сторон 18:9, 13 Мп основной камерой и 8 Мп фронталкой с настройкой эффекта боке в реальном времени.
По заверениям создателей, современный процессор UNISOC SC9863A сможет обеспечить достойную производительность при сниженном энергопотреблении. Заявлена поддержка VoLTE.
Гаджет уже доступен в розничных сетях по цене в 6490 рублей.
Среди главных конкурентов в этом классе можно назвать Redmi Go и Nokia 1, которые хоть и стоят несколько дешевле, зато располагают в два раза меньшим количеством оперативной и внутренней памяти, а также худшими по качеству камерами и дисплеями.