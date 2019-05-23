В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности

Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов предложил ввести в школах новую должность - замдиректора по безопасности. По его словам, такая мера поможет решить проблему насилия в образовательных учреждениях. Заявление было сделано на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.

- В последние годы фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, - цитирует Игоря Морозова ТАСС. - Имеется ввиду так называемый school shooting (школьная стрельба - прим. ред). Стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий - уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение должности замдиректора по безопасности образовательного процесса.

В должностные обязанности этого сотрудника можно включить профилактику подобных случаев среди родителей и учеников. По словам Морозова, примеры таких типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов.