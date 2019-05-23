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23.05.2019 14:15
Рубрика: Общество

В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности

Текст: Ксения Колесникова

Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов предложил ввести в школах новую должность - замдиректора по безопасности. По его словам, такая мера поможет решить проблему насилия в образовательных учреждениях. Заявление было сделано на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.

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- В последние годы фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, - цитирует Игоря Морозова ТАСС. - Имеется ввиду так называемый school shooting (школьная стрельба - прим. ред). Стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий - уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение должности замдиректора по безопасности образовательного процесса.

В должностные обязанности этого сотрудника можно включить профилактику подобных случаев среди родителей и учеников. По словам Морозова, примеры таких типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов.

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство МВД
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