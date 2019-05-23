В МВД России предлагают во всех российских школах ввести новую должность - заместителя директора по вопросам безопасности.

Такая мера, по задумке полицейских, поможет упреждать участившиеся случаи насилия со стороны школьников. Речь идет о преступлениях, когда ученики берутся за оружие и приходят мстить за нанесенные им обиды.

"В последние годы мы фиксируем повышенный интерес несовершеннолетних к движению, пропагандирующему насилие в школах - имеется в виду так называемый скулшутинг", - заявил, выступая на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске, замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов.

По его словам, стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, найма частных охранных предприятий - уже недостаточно.

"Введение в школах новой должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса могло бы способствовать решению этой проблемы", - отметил полицейский. В обязанности такого замдиректора следует включить организацию и реализацию профилактики среди родителей и учеников.

Напомним, не так давно был принят закон, позволяющий оперативно блокировать в Сети так называемые "колумбайн-сообщества" - группы в соцсетях, в которых рассказывается о трагическом случае в одной из американских школ.