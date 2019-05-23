В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника

В сирийской провинции Хама террористы атаковали электростанцию с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

Уточняется, что инцидент произошел 22 мая в эз-Заре. В результате атаки оборудованию и технике электростанции нанесен "значительный материальный ущерб", пишет РИА Новости.

Между тем, в среду в провинции продолжались ожесточенные бои между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда. Задействована авиация.

По данным Министерства обороны РФ, с утра 22 мая были отражены три атаки боевиков запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры" на Кафр-Набуда. В них участвовало до 500 террористов.