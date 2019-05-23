История Валерия Спиридонова - это история силы человеческого духа, безграничных человеческих возможностей. Мужчина страдает синдромом Вердинга-Хоффмана. Это тяжелая форма мышечной атрофии, от которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Но Валерий, вопреки всем прогнозам, сумел выжить, получить образование, профессию программиста.

А мировую известность программист из Владимира обрел четыре года назад, когда согласился добровольно лечь под нож итальянского хирурга Серджио Канаверо. К тому времени хирурга, разрабатывающего технологию пересадки головы, окрестили "доктором Франкенштейном". Была даже названа примерная дата трансплантации - начало 2017 года. Однако операция не состоялась: Канаверо, получив финансирование на операцию и лабораторию от китайцев, отказался заниматься Спиридоновым. Поднебесная оказалась единственной страной, которая согласилась предоставить Канаверо свои ресурсы для проведения уникального, но спорного с этической точки зрения, эксперимента. Операцию планируют организовать на базе медицинского университета в Харбине.

Донором тела станет кто-то из местных жителей.

Крестным отцом уникальной трансплантации, о которой объявил доктор Канаверо, можно считать знаменитого русского фантаста Александра Беляева: он впервые описал пересадку головы на донорское тело в романе "Голова профессора Доуэля". Книга написана в 1923 году. Ее идея родилась не на пустом месте: будущий писатель в юности сильно повредил спину. Позже страдал от постоянной боли и даже был парализован на месяцы. Беляев на себе прочувствовал все то, что пережил Спиридонов...

Ранее хирурги из команды Канаверо проводили многочисленные эксперименты на мышах. А некоторое время назад пересадили голову обезьяне. Животное прожило 20 часов, после чего мученика науки усыпили из этических соображений. Пока же итальянец и его коллеги оттачивают тактику операции на покойниках. Но вот последняя информация: команда Харбинского медицинского университета, возглавляемая доктором Сяопином Рено успела за 18 часов сшить позвоночник, нервную ткань и сосуды тела донора с головой реципиента.

Кстати, мало кто знает, но в одном из российских военно-морских госпиталей сумели пришить голову офицеру-подводнику, которому люком почти ее отрубило, и она держалась на лоскутках кожи. К сожалению, информации о дальнейшей судьбе офицера найти не удалось... Но вернемся к Валерию Спиридонову. Хотя операция не состоялась, он стал, как говорят, "медийной" персоной. И не только. Будучи талантливым программистом, решил заняться собственными проектами: придумал "умное" инвалидное кресло с голосовым управлением, а также разработал мобильное приложение.

У меня любимая женщина и прекрасный ребенок. Я не могу оставить их даже на несколько месяцев

Однако самое главное, что произошло в жизни Валерия, - он женился на красавице Анастасии, жительнице его родного Владимира. Молодые люди познакомилась на научной конференции. Подружились, а потом поняли, насколько у них много общего, поняли, что вместе им гораздо лучше, чем порознь. Поженились в Москве. А затем уехали в США: Валерий поступил в университет Флориды на магистерский курс компьютерных технологий. Сейчас семья живет недалеко от Майами. Валерий занимается робототехникой и искусственным интеллектом. Анастасия родила ему сына. Ребенок абсолютно здоров. Он не унаследовал болезнь, от которой страдает папа, - синдром Вердинга-Хоффмана.

О пересадке головы Валерий уже не мечтает. Сегодня он говорит: то, что его операцию отменили, не сумев найти миллионного финансирования, к лучшему. В конце концов, не так уж он и хотел, в самом деле, стать первым, кому пересадят голову: "Я отдал этому проекту два года. И буду очень рад увидеть его успешное осуществление - с кем-то другим", - сказал Спиридонов, выступая недавно в телепрограмме Good Morning Britain. Он рассказал, почему больше не хочет подвергать себя операции: "Со мной рядом женщина, которую я люблю. Я счастлив, что женат на ней и что у меня теперь есть прекрасный ребенок. Я не могу оставить их без своего внимания даже на несколько месяцев".

В судьбе Валерия потрясает его доброжелательность. Никак не забыть давней телепередачи, посвященной возможной пересадке головы. Все было сенсацией: сама идея такой операции, готовность хирурга ее осуществить. И главное, добровольное согласие Валерия на ее проведение. Не забыть, как собравшиеся в студии дружно и злобно осуждали идею самой операции, действия хирурга Канаверо и согласие Валерия. Трагическая судьба молодого человека оставалась где-то за кадром и, казалось, заботила их менее всего... Поражало, как достойно все это переносил сидящий в инвалидном кресле умный, интеллигентный Валерий Спиридонов. И так хотелось, чтобы судьба ответила ему добром, милосердием. Судя по сегодняшним сообщениям, Валерий, несмотря на все страдания, счастлив. Увы, не у себя на родине.