Водолазкин: Кирилл и Мефодий дали возможность читать на родном языке

Новости

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
РЖД запустит прокат велосипедов на станциях 16:00
В Ботсване разрешили охоту на слонов 15:54
Скандально известное "Тайное Евангелие от Марка" назвали подлинным 15:51
Фото: Настя Каменских и Потап поженились 15:50
В костромском детсаду на ребенка упало пианино 15:48
Фестиваль "Интермузей"-2019 начнется 30 мая в Москве 15:47
Китайский флот стал крупнейшим в мире 15:42
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных 15:39
Toshiba возобновила поставки компании Huawei 15:38
Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза 15:33
Российские астрономы открыли воскресшую звезду 15:33
Красноярский депутат предложил запретить в России Minecraft 15:27
Власти Перми проверят гимназию, где завысили проходной балл для девочек 15:21
Росстат отозвал статистику за апрель, озадачившую аналитиков 15:10
В Томске нервных двоечников будут успокаивать "умным" светом 15:05
В Севастополе открылся кинофестиваль "Золотой Витязь" 15:04
В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов 15:03
Все пассажирские поезда на южном направлении оснастят кондиционерами 15:00
Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 14:59
Рубрика: Общество

Водолазкин: Кирилл и Мефодий дали возможность читать на родном языке

Текст: Елена Новоселова
24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Одновременно это - день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия. Эти греки из города Солунь решили создать азбуку для славянских языков: так возникла кириллица, а славянские народы получили возможность читать Евангелие и другие книги на родном языке.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

О том, как аз, буки и веди привели к культурному расцвету Руси, наш разговор со знатоком древнерусской литературы и современным писателем Евгением Водолазкиным.

Евгений Германович, вы пишете на великолепном русском языке, судя по последнему роману "Брисбен", знаете украинский и даже поете по-белорусски, как выяснилось на книжной выставке в Минске. В чем заслуга греческих братьев Кирилла и Мефодия перед нашими языками?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Жюри Международного конкурса "РГ" выбрало лауреатов

Евгений Водолазкин: Прежде всего в том, что они дали возможность читать главные тексты на родном языке. А главными являются те слова, посредством которых беседуешь с Богом. Более высокого слова не найти. Перевод был староболгарским или церковнославянским, и русским людям он был понятен. На Западе все было сложнее. Богослужение там приходилось слушать на латыни. И это существенно отдаляло текст Священного Писания от молящихся, его понимание было не очень глубоким. Впрочем, в истории есть свои плюсы и минусы. Благодаря латыни западные люди имели больший, чем славяне, доступ к античной литературе. Но с точки зрения духовного развития переводы Евангелия были чрезвычайно важным подарком для Древней Руси.

В основе славянского лежал греческий алфавит. Повлиял ли греческий язык на древнеболгарский и древнерусский?

Евгений Водолазкин: Повлиял, и даже очень, в частности - на лексику. Язык новокрещеного народа обслуживал в общем-то еще не очень богатую культурную действительность. И тут на Русь приходит не только Священное Писание, не только переводы Кирилла и Мефодия, но и множество других текстов - исторических, житийных и т.д. Эти тексты тоже надо было переводить. А слов не хватало. И вот тогда начинаются очень интересные процессы. Прежде всего - заимствование слов. Особенно это заметно в церковной лексике (для сравнения: в воинской лексике у славян "иностранных слов" гораздо меньше). Появляется большое количество и так называемых "калек", когда по греческому типу строятся русские слова: "благословение", "благоволение"… Греческий язык повлиял и на построение фраз. Это было самое большое влияние на русский язык за всю историю его существования. Даже современное проникновение в наш язык американизмов или галлицизмов в XIX веке несопоставимы с тем влиянием, которое оказал греческий язык через переводы. Оно привело к культурному расцвету Руси.

Но пространство кириллицы сокращается. Как пишут участники Международного Пушкинского конкурса "РГ" для русистов, Казахстан к 2020 году перейдет на латиницу. А возможно ли такое развитие событий для Украины? Фонетический строй языка позволяет? Чем обозначат, скажем, знаменитый взрывной "г"?

Евгений Водолазкин: Строй-то позволяет, и суахили можно записывать кириллицей. Но для мировой истории не типичны случаи, когда народ по своей воле переходил бы от хорошо организованного своего алфавита к чужому, не учитывающему систему родного языка. Я исключаю возможность того, чтобы на Украине отказались от кириллицы. Это отказ от себя, от своей истории и культуры. Алфавит - чрезвычайно важная вещь для самоидентификации. На книжной ярмарке в Санкт-Петербурге у меня будет большой диалог с замечательным македонским писателем Венко Андоновским. Это очень известный на Балканах человек, прекрасный писатель. В своих романах "Пуп земли" и "Азбука для непослушных" он размышляет о сакральной сущности алфавита, в частности, кириллицы.

Он - большой энтузиаст нашей общей азбуки! Пока существуют люди, которые глубоко понимают философию алфавита, мы можем не опасаться за свою культуру.

Не могу оторваться от вашей новой книги. Отец главного героя в "Брисбене" вносит в грамматику идею. По его мнению, женский род слова "путь" в украинском языке означает, что "она мягкая и ласковая". А русский путь "жесткий, для жизни не предусмотренный". Некоторые идут и дальше, приписывая идеологию и графике. Может ли она разъединять народы и быть политически ангажированной?

Евгений Водолазкин: Разумеется, нет. Ни графика, ни грамматика. Штука в том, что грамматика не имеет прямого соотнесения со смыслом. Когда, например, я говорю о важности алфавита для языка, я говорю о системе понятий и ценностей. Но если мы начнем вырывать из контекста отдельные слова и делать из грамматических наблюдений исторические и политические выводы, мы потерпим фиаско. "Путь" женского рода - значит, судьба у Украины легкая и мягкая? Вряд ли такой вывод будет правомерным. Хотя я видел людей, которые именно так рассуждали. Грамматика отдельных слов ни о чем не говорит. В языке, поверьте мне, законы аналогии сильнее, чем законы логики. То есть по логике должно быть одно, а аналогия ведет к другому.

Например?

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Доцент университета Хельсинки: Потребность в школах с русским языком растет

Евгений Водолазкин: 90 процентов русских людей сейчас используют слово "довлеть" неверно. В их представлении это слово обозначает "давить" в моральном смысле. Но "довлеть" значит "быть достаточным". Слово пришло из церковнославянского языка. В Евангелии от Иоанна, помните, сказано: "Довлеет дневи злоба его". Переводим на современный русский: "Достаточно каждому дню его забот". Так вот, смотрите, что произошло. Слово "довлеть" похоже на слово "давить". Поэтому у первого развилось второе значение - оказывать давление. Это развитие значения по аналогии. Хотя по логике у слова "довлеть" не могло образоваться такого потомства. Если на основании таких перемещений слов и смыслов строить философию, можно зайти слишком далеко, и этот путь не будет правильным.

Средневековые русские тексты изобилуют надстрочными знаками. Их можно сравнить с современными смайликами?

Евгений Водолазкин: Над строкой в средневековом тексте ставились так называемые выносные буквы и титла, означающие стяжение слова. Существовало также множество знаков (например, "придыхание"), которые достались нам "в наследство" от греческого, но в церковнославянском языке они имели, как правило, орнаментальное значение. При этом никакие надстрочные знаки с современными смайликами не имеют ничего общего. Нужно заметить, что представление о "смешном" в Средневековье очень отличалось от нынешнего.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России