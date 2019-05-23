Володин: Настало время для отмены виз между РФ и Вьетнамом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Госдуме с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится с визитом в РФ. В ходе встречи глава нижней палаты РФ высказался за отмену визового режима между странами.

Эту тему первым поднял вьетнамский премьер-министр. По его словам, количество российских туристов, посетивших республику, достигло в прошлом году 700 тысяч. Это на 10,8% выше по сравнению с 2017 годом. Необходимо продолжить развивать туристические возможности РФ и Вьетнама.

- Я бы хотел попросить Россию создавать благоприятные условия при выдаче туристических виз для вьетнамских граждан, желающих посетить Россию, - сказал премьер-министр.

Предложение о безвизовом въезде для граждан Вьетнама заслуживает поддержки, заявил Володин.

- Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение, - убежден глава нижней палаты. - Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства.

Парламентарий также обратил внимание, что Вьетнам устойчиво входит в десятку стран, которые россияне выбирают как место отдыха.

В настоящее время для поездки в РФ гражданам Вьетнама, необходимо получать визы. Исключение сделано для владельцев дипломатических и служебных паспортов, При этом россияне могут пересечь границу республики без получения въездной визы и оставаться на ее территории на срок до 15 суток.

В ходе встречи спикер Госдумы, кроме того, заявил о необходимости создания доступных условий для изучения русского языка гражданами Вьетнама.

- Мы знаем, что есть запрос на увеличение количества студентов из Вьетнама в России - будущих преподавателей русского языка, - сказал он. - Этот вопрос мы поставили перед правительством, и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы квота была увеличена.

Поднимался и вопрос развития отношений в сфере экономики. Госдума сделает все для реализации решений президентов двух стран, а также для того, чтобы обеспечить рост товарооборота между Россией и Вьетнамом до уровня $10 млрд к 2020 году, заявил Вячеслав Володин. В связи с этим он сообщил, что первое заседание российско-вьетнамской комиссии высокого уровня состоится в России в этом году с участием руководителя Национального собрания Вьетнама.