Врач рассказал, каким квасом нельзя заправлять окрошку

Окрошку не рекомендуется заправлять сортами кваса, содержащими много сахара, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного депздрава Антонину Стародубову.

Как отметил диетолог, также лучше отказаться в этом блюде от майонеза и других жирных соусов. В качестве альтернативы лучше использовать такие напитки, как пахта, айран и кефир пониженной жирности. Кроме того, отличной заправкой может стать свекольный отвар.

По словам Стародубовой, в окрошку также не стоит добавлять ветчину и колбасу, в которых содержится много жира и соли. Их лучше заменить отварным диетическим мясом - например, крольчатиной, либо птицей - цыпленком или индейкой.