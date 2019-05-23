Выявлены три причины роста хронического заболевания почек

Исследователи из Университета Колорадо выяснили, что одной из причин распространения хронического заболевания почек (ХБП) в последние годы является тяжелый труд на жаре.

Отметим, что ХБП проявляется в снижении работоспособности почек, которые в какой-то момент не справляются с выводом жидкости и продуктов распада из организма. В результате нарушается его работа, появляются высокое давление, проблема с костями, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пояснили исследователи, рост ХБП связан с высокими температурами, которые то и дело фиксируются специалистами в последнее десятилетие. Так, изменение климата на Земле провоцирует, например, аномально жаркое лето.

Вторая причина роста заболеваемости - работа с пестициды. Например, с оказывающим токсичное действие на почки глифосатом. Вещество используется в сельскохозяйственной отрасти для борьбы с сорняками. Опасность также в том, что пестициды могут стать источником загрязнения систем водоснабжения.

Еще один фактор - распространение инфекционных заболеваний. Первое - хантавирус. Возбудитель может проникнуть в человеческий с укусом клеща или зараженных грызунами продуктов, а также с обычной полевой пылью. Опасен для почек и лептоспироз, которым часто заражаются в результате купания в грязной воде.