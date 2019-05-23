Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти. По ее словам, два месяца назад специальный представитель американского правительства по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс призывал к прекращению любых выгодных для Каракаса коммерческих сделок.

В итоге Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва вернулись к закупкам черного золота из южноамериканской страны. "И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", - подытожила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию за покупку нефти у Венесуэлы. По логике Вашингтона, Москва и другие страны должны были присоединиться к американским санкциям в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Напомним, поставки нефти не прекращались даже во времена самого острого противостояния США с покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом.