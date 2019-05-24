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Рубрика: В мире

Американские фермеры получат от Трампа 16 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп выделит 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам. Финансы должны помочь аграриям справиться с конкуренцией со стороны Китая.

Фото: Fokusiert /iStock
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Американский минсельхоз откроет прямые платежи в размере 14,5 миллиарда долларов тремя траншами. Первый из них запланирован на конец июля.

Как сообщает РИА Новости средства будут выручены от пошлин, которые вводятся на китайские товары.

В США агропроизводство фактически контролируется властями. Эксперты правительства в постоянном режиме анализируют рынки и каждый год дают "рекомендации" американскими фермерам относительно того, какими культурами заниматься, чтобы получить наибольшую рентабельность.

В мире США Дональд Трамп
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