Apple сертифицировала 11 новых iPhone для России

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии. В списке смартфоны проходят под кодами A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 и A2223.

Как уточняет портал Macrumors, по закону регистрация требуется для устройств, продаваемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Предполагается, что новые гаджеты - это обновленная линейка iPhone. Ее дебют ожидается в сентябре нынешнего года.

Судя по всему, преемниками iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR снова станут смартфоны с 5,8 и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями, а также с 6,1-дюймовым ЖК-экраном. Обновленные iPhone XS и XS Max, скорее всего, получат камеры с тремя объективами, а младшая модель - камеру с двумя объективами.

Работать смартфоны будут на чипсете Apple A13. Apple может обновить дизайн гаджетов: не исключено, что задняя панель для 5,8 и 6,5-дюймовых устройств будет из матового стекла. А 6,1-дюймовый iPhone выдет в новых цветах - лавандовом и зеленом.

Какое название получат устройства, пока неизвестно. Возможно это будет iPhone XI или iPhone 11.

Новая линейка смартфонов от Apple сертифицирована для работы на iOS 12, однако в перечне указано, что на них будет установлена iOS 13. Новая операционная система, скорее всего, будет доступна осенью. Разработчики презентуют ОС на конференции WWDC в июне.