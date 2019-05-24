Более 300 российских туристов не смогли вернуться из Китая

Больше 300 россиян застряли на китайском острове Хайнань. Их рейс в Москву из Саньи авиакомпании iFly отложили на 36 часов.

Задержка связана с необходимостью дополнительного технического обслуживания самолета. У борта возникли неполадки в системе кондиционирования воздуха, передает РИА Новости со ссылкой на представителя туроператора Tez Tour.

Все 311 туристов размещены в отелях и обеспечены трехразовым питанием за счет авиакомпании. Инженерно-техническая служба аэропорта занимается ремонтом воздушного судна.