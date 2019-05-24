Чем удивит зрителей зрелищное шоу на открытии II Европейских игр

IT-технологии, увлекая воображение их разработчиков, поразят уже через месяц своими фантазиями и грандиозными проекциями участников и гостей II Европейских игр в белорусской столице. Шоу с эффектами дополненной реальности озарят церемонию открытия континентальных состязаний атлетов, доверительно сообщил БЕЛТА начальник культурной программы фонда Сергей Хомич.

Благодаря совершенству инженерной мысли, данная технология, пояснил он, считается одной из самых перспективных. Дело в том, что благодаря ей все виртуальные объекты превращаются в часть реальной окружающей картины. А это значит, что зрелище способно очаровать и красотой белорусской флоры и фауны, зрители увидят рядом с собой мир удивительных животных и птиц. Правда, для того, чтобы оказаться на одной волне с создателями спецэффектов, участникам церемонии будет необходимо установить на свои смартфоны бесплатное мобильное приложение, которое уже буквально днями будет доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Оно, пояснили организаторы торжеств, "привязывается" к конкретному зрительскому месту и позволяет становиться свидетелями всех элементов дополненной реальности прямо на экране. Кстати, гостей состязаний ожидает не только яркое шоу, но и возможность принять в нем участие благодаря зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память об Европейских играх 2019 года.

Традиционно церемонию открытия, уточнили в фонде предстоящих игр, смотрит больше людей, чем соревнования, поэтому организаторы шоу постарались максимально объемно представить страну, отразить ее богатое историческое наследие, поразить достижениями науки и культуры.

Подобные триумфальные события никогда не обходятся без сюрпризов. Каждый гость обнаружит, например, на своем зрительском кресле не двойников, а набор подарков, в том числе, рюкзак и светящийся браслет.

Понятно, что мероприятие такого уровня, как Европейские игры, по своей значимости и сложности, считают менеджеры проекта, в республике пока не проводилось. По их мнению, мультиспортивное соревнование, церемония его открытия, которая пройдет на олимпийском стадионе "Динамо" 21 июня, в полной мере соответствовать заявленному масштабу события.