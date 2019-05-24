В мире
24.05.2019 18:59
Текст: Юрий Сизов

Чем удивит зрителей зрелищное шоу на открытии II Европейских игр

Фото: Виктор Толочко/ТАСС Фото: Виктор Толочко/ТАСС
Фото: Виктор Толочко/ТАСС

IT-технологии, увлекая воображение их разработчиков, поразят уже через месяц своими фантазиями и грандиозными проекциями участников и гостей II Европейских игр в белорусской столице. Шоу с эффектами дополненной реальности озарят церемонию открытия континентальных состязаний атлетов, доверительно сообщил БЕЛТА начальник культурной программы фонда Сергей Хомич.

Фото: Белпочта
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Благодаря совершенству инженерной мысли, данная технология, пояснил он, считается одной из самых перспективных. Дело в том, что благодаря ей все виртуальные объекты превращаются в часть реальной окружающей картины. А это значит, что зрелище способно очаровать и красотой белорусской флоры и фауны, зрители увидят рядом с собой мир удивительных животных и птиц. Правда, для того, чтобы оказаться на одной волне с создателями спецэффектов, участникам церемонии будет необходимо установить на свои смартфоны бесплатное мобильное приложение, которое уже буквально днями будет доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Оно, пояснили организаторы торжеств, "привязывается" к конкретному зрительскому месту и позволяет становиться свидетелями всех элементов дополненной реальности прямо на экране. Кстати, гостей состязаний ожидает не только яркое шоу, но и возможность принять в нем участие благодаря зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память об Европейских играх 2019 года.

Фото: www.customs.gov.by/ru
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Традиционно церемонию открытия, уточнили в фонде предстоящих игр, смотрит больше людей, чем соревнования, поэтому организаторы шоу постарались максимально объемно представить страну, отразить ее богатое историческое наследие, поразить  достижениями науки и культуры.

Подобные триумфальные события никогда не обходятся без сюрпризов. Каждый гость обнаружит, например, на своем зрительском кресле не двойников, а набор подарков, в том числе, рюкзак и светящийся браслет.

Понятно, что мероприятие такого уровня, как Европейские игры, по своей значимости и сложности, считают менеджеры проекта, в республике пока не проводилось. По их мнению, мультиспортивное соревнование, церемония его открытия, которая пройдет на олимпийском стадионе "Динамо" 21 июня, в полной мере соответствовать заявленному масштабу события.

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