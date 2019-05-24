Диалог премьеров Союзного государства продолжится в июне

Очередная встреча глав правительств Союзного государства предусмотрена в конце июня. Премьер-министр РБ Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев договорились продолжить конструктивный диалог в белорусской столице во время II Европейских игр. Об этом премьер Беларуси сообщил по итогам рабочего контакта с председателем правительства РФ в Москве 24 мая, передает БЕЛТА.

Премьер Беларуси пояснил, что по итогам московской встречи, стороны "поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий" и договорились до 21 июня завершить работу над документом по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Министр экономического развития РФ и министр экономики Беларуси "возглавят работу со всеми государственными органами по сближению позиций там, где мы не договариваемся, чтобы сводный документ, желательно с меньшим количеством разногласий, был внесен на рассмотрение главам правительств", - пояснил Румас.

Он пригласил своего коллегу на Европейские игры в Минск. "Дмитрий Анатольевич принял это предложение", - уточнил премьер РБ. По его словам, в ходе визита российского руководителя правительства в белорусскую столицу и будет детально обсуждаться данный проект.