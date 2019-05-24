Эксперимент показал, когда женщины работают гораздо эффективнее мужчин

Вечный спор между коллегами мужчинами и женщинами о правильной температуре в офисе наконец может быть приостановлен благодаря результатам эксперимента, который провела международная группа психологов.

Как показывает исследование, основа для спора небеспочвенна: при повышении температуры в помещении производительность труда женщин улучшается, а мужчин, напротив, снижается. И этому есть научное объяснение.

В психологическом эксперименте участвовали 543 студента из Берлина, среди них было 40% женщин. Испытуемым предложили за вознаграждение пройти трехэтапное тестирование. Среди заданий были простые арифметические задачи, словесные загадки и психологические тесты.

Повышая от раунда к раунду комнатную температуру с 16 до 33 градусов по Цельсию, психологи регистрировали изменения в средней производительности мужчин и женщин.

Результаты оказались противоположными.

С повышением температуры женщины, в отличие от мужчин, все лучше и лучше решали арифметические задачи и быстрее справлялись со словесными загадками. Мужчины, напротив, при повышении температуры успешнее проходили психологические тесты.

Эксперимент показал: женщины обгоняли мужчин при температуре 21 градус, и с каждым градусом их результаты были лучше и пиковой отметки достигли при 33 градусах. В то время как производительность мужчин слабела.

Агне Каджакайт из научно-исследовательского центра социальных наук в Берлине и Том Чанг из школы бизнеса Маршалла университета Южной Калифорнии (США) опубликовали в журнале Plos One результаты исследования.

По мнению ученых, причиной разной производительности в условиях повышения комнатной температуры может быть обмен веществ. У мужчин биохимические процессы в организме в среднем протекают быстрее, чем у женщин, и они лучше себя чувствуют при более низких температурах.

Но насколько корректен результат эксперимента в самом широком аспекте, ученые не готовы ответить: в тестовых заданиях участвовали только студенты.