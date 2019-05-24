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24.05.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Евро за 69 рублей возможен уже к лету из-за выборов в Европе

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль в мае укреплялся к обеим мировым резервным валютам без поддержки со стороны цен на нефть, которые в течение месяца падали, потеряв 2,7 процента, опустившись ниже психологически значимой отметки в 70 долларов за баррель. Но особенно следует обратить внимание на динамику рубля по отношению к евро.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Что ждет курс рубля в конце мая

Основным событием, которое повлияет на валютный рынок до конца мая, станет как раз событие в Евросоюзе. Это выборы в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая.

Многие политологи в европейских странах и России прогнозируют, что значительное число мест в Европарламенте могут получить правые, националистические и так называемые евроскептические партии из разных стран ЕС.

По оценкам самого Европарламента, "евроскептики" и правые по итогам грядущих выборов совместно могут увеличить свое представительство в законодательном органе ЕС и занять от 8 до 16 процентов мест. В то же время большинства в Европарламенте они с очень высокой вероятностью не получат, по оценкам Европарламента, центристское проевропейское большинство после выборов может сохранить свои 24 процента мест.

Но, напомним, что на прошлых выборах в Европарламент явка избирателей составила всего 44 процента. Низкий интерес граждан стран ЕС к выборам может привести к довольно неожиданным результатам, в том числе к тому, что евроскептики и правые могут получить в будущем составе Европарламента гораздо больше мест, чем ожидается.

Фото: iStock
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Усиление евроскептических партий приведет к падению курса евро. К тому же, накануне выборов единая европейская валюта попала в волну сильной волатильности. Однако вероятность усиления евроскептических партий крайне мала.

Тем не менее, причин для значительного роста курса евро пока нет. Кроме того, у "европейца" не будет ориентиров до конца мая в виде заседаний европейского центробанка, который будет принимать решение по процентной ставке только в июне.

Полагаем, что до конца мая курс евро может колебаться в рамках 69-72,3 рубля. Преодоление психологически важного уровня, уход "европейца" к 69 рублям, возможен только при условии, если евроскептики на выборах улучшат свои позиции (такой сценарий мы оцениваем не выше 10 процентов). При другом сценарии курс евро устремится к верхней планке коридора (72,3 рубля).

Курс доллара в конце мая мы ожидаем в узком коридоре в 64-65 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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