Фильмом Алексея Учителя о Шостаковиче заинтересовались в разных странах

Завтра завершает свою работу 72-й Каннский кинофестиваль: за тем, как распределятся призы следит весь мир. 21 конкурсный фильм - шутка ли, как выбрать, кто лучший? На данный момент известны лишь награды конкурса "Синефондасьон" - увы, работа "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой в число четырех фильмов-призеров не вошла. Но этот тот случай, когда важно участие в престижной программе уважаемого фестиваля.

А вот ежегодный кинорынок Marche du film, в рамках которого работал объединенный стенд российского кино "Made in Russia", уже завершил свою работу. И можно подвести первые итоги. Говоря коротко - российские фильмы из Канн отправятся в Латинскую Америку, США, Китай и другие страны. 17 российских кинокомпаний представили свои новые фильмы на объединенном стенде, где заключили сделки о продаже прав на зарубежные рынки и договорились о копродукции с международными партнерами.

Если говорить конкретнее, особо можно отметить интерес закупщиков к романтическому приключенческому фильму "Серебряные коньки" и мистическому триллеру "Девятая". Маркетинговые материалы по этим двум картинам впервые были показаны международным профессионалам киноиндустрии на Marche du Film. "Серебряные коньки" приглянулись европейским и китайским покупателям, а "Девятая" - представителям европейских и англоговорящих стран.

Приключенческий экшн Романа Прыгунова "Миллиард" был продан в Китай, во Францию и франко-говорящую Европу и Турцию. Кроме того, фильм стартовал в прокате в Прибалтике, Болгарии и Германии день в день с Россией.

Названные проекты на рынке представляла компания "Централ Партнершип". Также она показала триллер "Аванпост" от TNT Premier Studios и анимационный проект "Фиксики против Кработов" студии "Аэроплан". Мультфильм выйдет в российский прокат в конце 2019 года. После долгих переговоров картина продана в Китай, где прокат ожидается в 2020 году, также закрыты сделки на прокат в Турции, Болгарии, Прибалтике.

Компания Федора Бондарчука провела на рынке Marche du film закрытую презентацию. Именно после нее все узнали, что продолжение фильма "Притяжение", которое снимает Бондарчук, будет называться "Вторжение". Представили и впечатляющий постер - Ирина Старшенбаум на нем выглядит удивительной инопланетянкой. Всего Art Pictures Studio представила четыре полнометражные картины совместного производства с кинокомпанией "Водород": помимо "Вторжения", новый режиссерский проект Бондарчука "Повелитель ветра", сай-фай триллер "Спутник" режиссера Егора Абраменко и мелодраму "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова. О всех проектах, о которых говорилось на презентации, пока нельзя рассказывать в СМИ, но, поверьте, зрителя ждет много неожиданного - "РГ" будет информировать об этом.

В рамках Каннского кинорынка была закрыта сделка по фильму "Вторжение" на территорию Латинской Америки. Права приобрела компания BF Distribution, крупнейшая дистрибуционная компания и официальный прокатчик фильмов Lionsgate на рынке Латинской Америки. Компания уже осуществляла прокат "Притяжения" в Перу, Боливии и Эквадоре, где суммарный бокс офис фильма составил более полумиллиона долларов. Прокат фильма "Вторжение" планируется близко к дате российского релиза, который намечен на 1 января 2020. Также по фильму "Вторжение" получены предложения от Южной Кореи, Японии, Малайзии.

По фильму "Лед 2" идут переговоры - получены предложения от Прибалтики, обсуждается прокат картины на русском языке в Германии, Франции, Великобритании с постоянным партнером Art Pictures Studio - компанией Kartina TV.

"В этому году мы впервые на Каннском кинорынке организовали презентацию новых проектов Art Pictures Studio для международных дистрибьюторов. Несмотря на плотное расписание фестиваля и рынка, наш студийный шоукейс собрал полный зал - в числе гостей было особенно приятно было увидеть давних партнеров, которые отвечали за мировой прокат первого "Притяжения", - комментирует продюсер и режиссер, основатель компании Федор Бондарчук. - Для нас крайне важно было получить обратную связь от байеров и оценить международный уровень интереса к новым релизам студии. Безусловно, такой формат презентаций в Каннах станет для нас ежегодным. Проекты Art Pictures были представлены также на объединенном стенде Made in Russia, который, благодаря высокому уровню организации, стал настоящим центром диалога российских продюсеров с международными дистрибьюторами и прессой".

Еще одна громкая новость кинорынка - на нем было объявлено о создании новой международной сейлз-компании Mint Films International, которая представила несколько проектов Алексея Учителя производства студии "РОК". Среди них - драма "Цой" (совместное производство России и Латвии), съемки которой начнутся этим летом. Уже на уровне сценария фильмом заинтересовались крупнейшие дистрибьюторы авторского кино и фестивальные отборщики из Западной Европы и Южной Кореи. Компания также продолжила переговоры с рядом крупнейших телеканалов и VOD-площадок по дистрибуции сериала "Коронация" Алексея Учителя по незакрытым территориям. Права на молодежную музыкальную драму "Битва" Анара Аббасова были проданы компанией Mint Film в Китай, Гонконг, Тайвань, ряд сделок компания планирует объявить вскоре после рынка. Большой международный интерес вызвал и новый проект студии "Рок" - дебютная картина Филиппа Юрьева "Китобой", создаваемая в партнерстве с Бельгией и Польшей. Съемки фильма начнутся летом 2019 года. Международными продажами проекта занимается французская компания Loco Films. Студия анонсировала два новых масштабных проекта. В разработке находится "Шостакович" - эпическая драма о всемирно известном композиторе, основанная на книге Оксаны Дворниченко "Дмитрий Шостакович. Путешествие". Студия также готовит экранизацию романа Гузели Яхиной "Дети мои", посвященного драматической истории поволжских немцев.

На самом деле, именно в этом году российские компании уже к завершению рынка показали такие результаты, о которых ранее можно было лишь мечтать. Никогда ранее не проводились так интенсивно деловые встречи российских продюсеров с международными коллегами. Для этих специалистов были организованы несколько тематических мероприятий. И на стенде "Made in Russia" в дни Каннского кинофестиваля можно было встретить и Вячеслава Тельнова (Фонд кино), и Антона Малышева (фонд "Кинопрайм"), Сергея Сельянова, Федора Бондарчука, Романа Борисевича, Дмитрия Рудовского, Михаила Врубеля, Илью Стюарта, Сашу Шапиро, Киру Саксаганскую, Ольгу Аларову, Светлану Максимченко, которая рассказала потенциальным иностранным партнерам о работе Московской кинокомиссии и многих других. Если ранее на рынок ездили, в основном, закупщики и продавцы нашего кино, то теперь можно сказать, что на него пожаловала практически в полном составе "продюсерская сборная" России.

И вот еще к каким результатам привела интенсивная работа. Компания Russian World Vision (RWV) закрыла несколько сделок Фильм "Болевой порог" был продан на франкоговорящие территории, фильм "Несокрушимый" - в Китай и Латинскую Америку, "Отрыв" - на территорию Латинской Америки, США, Канады и Великобритании. По последнему также достигнуты предварительные договоренности по продаже на территорию Китая.

Картина "Домовой" уже вышла в прокат в США, Канаде, ОАЭ и на Кипре. Права на нее проданы на немецкоговорящие территории, на стадии подписания - договоры на франко- и италоговорящие страны. Интерес к проекту проявили закупщики из Китая, Южной Кореи, Испании, Польши, Словакии, Латинской Америки и байеры VOD прав на территорию США и Канады. Новый проект компании - фильм "Варавва" - вызвал особый интерес у закупщиков из Латинской Америки, Германии, Франции, Италии, Польши. По флагманскому проекту KD Studios - "Эбигейл" - все ключевые территории уже закрыты. В Каннах компания провела новый раунд переговоров с закупщиками из США и Китая, тогда как по новому фильму "Неведомое" достигнуты предварительные договоренности с партнерами из Германии и Японии. ГК "Планета Информ" продолжила продажи хоррора "Пиковая Дама: Зазеркалье": "Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке осенью. Помимо Латинской Америки, прокат также состоится в Юго-Восточной Азии. На рынке мы подписали deal memo с Японией, еще до начала рынка согласовали сделку с Германией. Сейчас в находимся в переговорах с США, Великобританией, Францией, Кореей, Таиландом. Мы считаем, что у "Пиковой Дамы" есть все шансы повторить успех "Невесты", - говорит Анастасия Баньковская, директор департамента международных продаж.

Особое место в каталоге этой компании занимает историческая драма Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность", международная премьера которой состоялась в рамках кинорынка в Канне. Наиболее успешным проектом для компании All Media стал фильм Карена Оганесяна "Герой". Проект приобрели компании Mediaset (Испания) и Splendid (Германия). Компания "Спутник Восток Продакшн" представила новые проекты в разработке: "Земля Эльзы", снятый по пьесе Ярославы Пулинович, и "Река" по сценарию Олега Маловичко. Дистрибьютор русскоязычного контента за рубежом - компания SeneMedia представила проекты "Чистый лист" и "Молокобезумие". Независимое российское агентство "Vostok" представило на стенде короткометражное кино - проекты "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Митина любовь" Светланы Филипповой, "Аня наоборот" Яны Гладких, а также анимационный фильм "Лола Живая Картошка" Леонида Шмелькова.

Что касается анимации, во время работы Marche du film, прозвучала еще одна серьезная новость - компания "Экспоконтент" (она же - оператор объединенного стенда "Made in Russia") вошла в состав Ассоциации анимационного кино (ААК). На сегодняшний день в составе Ассоциации 55 компаний. А информация об этом слиянии означает, что российские компании продвигаются на международный рынок не поодиночке, а, кооперируясь друг с другом. Взаимопомощь и поддержка помогают добиваться высоких результатов. Вот о каких из них уже можно говорить. Все проекты компании СТВ оказались интересны за рубежом. По итогам рынка мультфильм "Бука" продан на территории Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Болгарии, Чехии, Словакии, Израиля, бывшей Югославии, Малайзии, Боливии, Чили, Перу, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Турции, в страны Ближнего Востока, Южной Африки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии (платное телевидение). "Щелкунчик и волшебная флейта" отправится в Италию, Испанию, Португалию, Южную Корею, Малайзию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии (платное телевидение) и Южной Африки.

Компания Wizart Animation закрыла несколько сделок по ключевым территориям. Корейский дистрибьютор Line Friends приобрел четвертый фильм франшизы "Снежная Королева". Ключевым проектом для компании в Каннах стал новый мультфильм в разработке - "Гензель и Гретель"., который впервые широко представили байерам. "Мы впервые объявили партнера фильма - к производству и продвижению новой истории присоединится американская QED International. Мы рассчитываем, что западные специалисты помогут усилить как креативную часть нашей интерпретации популярной сказки братьев Гримм, так и развить маркетинговую стратегию, - комментирует Юрий Москвин. - Впервые американская компания, на чьем счету проекты с участием Бреда Питта, Роберта де Ниро и других, заинтересована в организации широкого кинотеатрального релиза российского фильма в США". ГК "Рики" показала на кинорынке новый тизер мультфильма "Финник", где впервые полноценно представила партнерам главного героя - очаровательного домового. Знакомство партнеров с новыми видео-материалами стало одной из ключевых задач компании в Каннах, как и пред-продажи проектов "Мой друг Панда" (2020), "Финник" (2021) и "Супер Тома" (2021). Компания "Лицензионные бренды" заключила несколько крупных сделок по уже вышедшему в российский прокат мультфильму "Большое Путешествие". Компания Grindstone приобрела права на США, а один из лидеров рынка Scanbox покажет фильм в кинотеатрах в Скандинавии. Выпуск "Большого Путешествия" планируется на 48 территориях. И уже сейчас на начальном этапе производства второй части "Большое Путешествие. Специальная доставка" компания получила много предложений, сделки по которым планирует заключить до Торонто.

Благодаря сделкам с компаниями Big Picture и Notorious зрители увидят "Волшебную Арку" в Испании, а "Принцессу и Дракона" в Италии. Компания также заключила сделки по продаже проекта "Пиноккио. Правдивая история" на территорию Кореи и страны Восточной Европы.

Анимационная студия "Колобанга" представила проекты "Колобанга. Привет, Интернет!" и "NETSKI: Затерянные в Интернете", спродюсированный Александром Реввой. На кинорынке был впервые представлен тизер мультфильма. Компания достигла предварительных договоренностей не только о продаже "NETSKI" на европейские территории (PINK PARROT) и в страны Северной и Южной Америки (APL Films), но и о совместном производстве проекта с итальянской медиакорпорацией FILMEXPORT GROUP.