Герман Греф продолжит руководить Сбербанком

Герман Греф переизбран на пост президента - председателя правления "Сбербанка".
Такое решение большинством голосов приняли акционеры кредитной организации, сообщает "Интерфакс".
Герман Греф руководит "Сбербанком" с ноября 2007 года. До этого он занимал должность министра экономического развития России.
Основным акционером и учредителем "Сбербанка" является ЦБ. Ему принадлежит 50 процентов уставного капитала плюс одна голосующая акция.
Другими акционерами "Сбербанка" являются международные и российские инвесторы.