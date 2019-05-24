Герман Греф продолжит руководить Сбербанком

Герман Греф переизбран на пост президента - председателя правления "Сбербанка".

Такое решение большинством голосов приняли акционеры кредитной организации, сообщает "Интерфакс".

Герман Греф руководит "Сбербанком" с ноября 2007 года. До этого он занимал должность министра экономического развития России.

Основным акционером и учредителем "Сбербанка" является ЦБ. Ему принадлежит 50 процентов уставного капитала плюс одна голосующая акция.

Другими акционерами "Сбербанка" являются международные и российские инвесторы.