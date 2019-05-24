Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.

Ранее бывший командующий операцией Сергей Наев заявлял о том, что на возвращение неподконтрольных территорий ВСУ понадобится меньше суток.

Комментируя слова Наева, Хомчак указал, что не видит "чисто военного варианта" разрешения конфликта. Он пообещал, что спросит Наева, который в данный момент является его заместителем и находится в отпуске, о том, что он имел ввиду.

"Мне самому интересно, как он это видит", - отметил новый глава ГШ ВСУ.