Новости

Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей 21:09
Вместо Нетребко на Дворцовой площади споют Абдразаков и Джиоева 20:45
Виновник взрыва в Лионе установлен 20:42
В Дагестане депутат арестован по делу об участии в преступном сообществе 20:29
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе 20:20
Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь пострадавших 20:05
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком 20:03
Фрегат "Адмирал Горшков" обнаружил подлодки "врага" у Гавайев 19:37
Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17 19:33
Диалог премьеров Союзного государства продолжится в июне 19:14
В Псковской области захотели построить "Диснейленд" по сказкам Пушкина 19:03
Чем удивит зрителей зрелищное шоу на открытии II Европейских игр 18:59
Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов" 18:35
Звонок о минировании дома родителей Зеленского расследуют как теракт 18:28
В Чечне начали принимать заявки на участие в детской регате 18:22
Ворота сборной России будет защищать Василевский 17:59
В пустыне Атакама найдены древние обломки внеземного вещества 17:40
Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с "Дружбой" 17:38
Что случилось с Tesla после 725 тысяч км пробега 17:25
Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции 17:19
МАЗ начал продажи конкурента "ГАЗели" 17:15
РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти 17:13
Песков заявил о системной борьбе с коррупцией 17:11
Власти Петербурга направят 11 млрд рублей на развитие школ 16:42
В Британии найден уникальный 2300-летний щит 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 20:20
Рубрика: В мире

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Текст: Денис Кабанов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
В Госдуме поддержали желание Зеленского прекратить огонь в Донбассе

Ранее бывший командующий операцией Сергей Наев заявлял о том, что на возвращение неподконтрольных территорий ВСУ понадобится меньше суток.

Комментируя слова Наева, Хомчак указал, что не видит "чисто военного варианта" разрешения конфликта. Он пообещал, что спросит Наева, который в данный момент является его заместителем и находится в отпуске, о том, что он имел ввиду.

"Мне самому интересно, как он это видит", - отметил новый глава ГШ ВСУ.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о системной борьбе с коррупцией
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 25 мая
Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"
МВФ спрогнозировал сохранение темпов роста российской экономики
В Кремле определили дату Прямой линии