Готовится второй этап учений стран-членов ОДКБ

На крупных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2019" и специальных учениях и "Эшелон-2019" будут отработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе.

Конкретные договоренности достигнуты сегодня в ходе переговоров в Нижегородской области. Группа офицеров во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, представители Секретариата ОДКБ и делегации из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудили основы замыслов учений и порядок их проведения и другие вопросы.

Запланированные учения будут проведены в рамках второго этапа совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019".

В прошлом году в таких же учениях "Боевое братство-2018" приняли участие более 10 тысяч человек, свыше 1500 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 90 единиц летательных аппаратов.