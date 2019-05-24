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24.05.2019 14:49
Рубрика: Власть

Готовится второй этап учений стран-членов ОДКБ

Текст: Тимофей Борисов

На крупных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2019" и специальных учениях и "Эшелон-2019" будут отработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе.

ОДКБ призывает НАТО к диалогу

Конкретные договоренности достигнуты сегодня в ходе переговоров в Нижегородской области. Группа офицеров во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, представители Секретариата ОДКБ и делегации из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудили основы замыслов учений и порядок их проведения и другие вопросы.

Запланированные учения будут проведены в рамках второго этапа совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019".

В прошлом году в таких же учениях "Боевое братство-2018" приняли участие более 10 тысяч человек, свыше 1500 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 90 единиц летательных аппаратов.

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