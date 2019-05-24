Григорий Рапота: Запрещать социальные сети бессмысленно

С современными потребителями информации медиа должны разговаривать новым языком, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы видим, что традиционные способы, которые существовали еще 20-30 лет назад, уже себя не оправдывают, - сообщил он на XIV Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который завершился в пятницу в Бресте. - Сегодня нужны новые подходы, появляются новые возможности. Даже появляется необходимость нового языка, которым мы должны говорить с потребителями. Пользователь Twitter не воспримет пресс-релиз, написанный на трех страницах казенным языком. Нужна другая форма взаимодействия". То есть меняются не только сами медиа, но и способы взаимодействия с ними со стороны органов власти и пресс-служб, подчеркнул замминистра.

Более 200 журналистов и экспертов из 25 стран два дня обсуждали актуальные для медиа вопросы. Как бороться с фейковой информацией? Каким образом социальные сети влияют на формирование общественного мнения? Как развивается интернет-журналистика и что ждет печатную прессу? Не на все вопросы удалось найти ответы, но получилось сверить часы и обсудить то, что волнует.

Нынешней медиафорум впервые проходил за пределами Минска. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич отметил, что в этом есть свой смысл: "В Бресте - не случайно. Это год 75-летия освобождения Беларуси. Бресту тысяча лет. И мы смогли показать нашим гостям город с богатой историей. Медиафорум - отличная возможность поговорить о том, как сделать наш мир лучше, о том, что значит наша профессия сегодня. Сама стилистика выступлений и приглашенные эксперты - это возможность заглянуть в завтрашний день".

Алексей Волин обратил внимание, что в России, как и в Беларуси, время обозначило "индустриальные вопросы": "У нас с белорусскими коллегами есть много общих тем, которые связаны, в том числе, с региональными, районными изданиями. Например, в каком направлении развиваться районкам, где их ниша, как им обеспечить больше экономических возможностей и способностей к выживанию? Как традиционные СМИ отвечают на вызов новых медиа? И есть ли этот вызов, или это одна из форм современного существования традиционных средств массовой информации?"

Одна из главных задач, которую ставили организаторы форума - Министерство информации Беларуси и Постоянный комитет Союзного государства, - обсудить и определить роль СМИ в межгосударственном развитии, содействии взаимопониманию между странами и народами. Поэтому одним из центральных событий форума стал круглый стол "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".

Положение дел в общем информационном пространстве обсуждали в конференц-зале гостиницы Hampton by Hilton. В дискуссии участвовали государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. В Брест приехали медиаэксперты, руководители крупнейших СМИ Беларуси и России: директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота поделился с участниками круглого стола своим видением ситуации на современном медиарынке: "Сегодня традиционные СМИ конкурируют не только друг с другом, но и с новыми меда: мессенджерами, telegram-каналами и так далее. Запрещать социальные сети - бессмысленное занятие. Потребителю информации интересно смотреть, читать, слушать те СМИ, которые не уходят от обсуждения острых вопросов. В белорусско-российских отношениях также возникают споры, которые требуют осмысления и обсуждения. Это нормально. Без столкновения мнений не будет развития, движения вперед".

Вообще, новым медиа на форуме уделялось особое внимание. Эксперты много говорили о том, как традиционным СМИ работать в меняющемся информационном пространстве. Например, заместитель генерального директора ВГТРК Ирина Филина убеждена - интеграция традиционных и социальных медиа неизбежна: "Все мы боремся за нашего читателя и зрителя. В том числе - за молодежь. Разумеется, мы хотим быть ей интересны. Сегодня молодые люди выбирают социальные медиа. И мы не должны говорить, что это плохо. Мы должны говорить о том, как нам более эффективно работать в меняющихся условиях".