Илья Воробьев: Финны работают, как часы

Сборная России по хоккею готовится к полуфиналу чемпионата мира против Финляндии. Сегодняшняя ледовая тренировка была облегченной и по желанию, поэтому очень быстро площадку покинули Овечкин, Кузнецов и Телегин. Остальные хоккеисты поработали полчаса в спокойном режиме. После чего главный тренер сборной России Илья Воробьев пообщался с журналистами.

Достаточно короткое было занятие - было важно разгрузиться после вчерашнего матча с США?

Илья Воробьев: Оно такое же было и до этого, даже по набору упражнений. Это было занятие по желанию, поэтому ребята, которые готовятся профессионально, но по-своему, ушли пораньше.

Вы порадовались победе Финляндии над Швецией?

Илья Воробьев: Почему?

Потому что во второй раз на турнире играть против того же соперника всегда сложнее. А со шведами вы уже встречались.

Илья Воробьев: Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но вы посмотрите, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Они давно очень на сборах сидят, это очень хорошо отлаженный механизм. Работают, как финские часы. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов.

В 2011 году здесь же в Братиславе проиграли финнам в полуфинале 0:3. Тот матч как-то изучался?

Илья Воробьев: Конечно, нет.

Составы команд практически не изменились по сравнению с последним этапом Евротура, где вы проиграли финнам 1:3. Насколько этот матч можно изучать с прицелом на завтрашний матч?

Илья Воробьев: Все матчи, кроме 2011 года, мы уже изучили.

На Евротуре запомнилось, что Никита Кучеров очень нервничал. Сейчас как этого избежать?

Илья Воробьев: Мы должны играть в свою игру и не реагировать. Будут ли это капканы, или они станут откатываться, плотно играть в обороне и ждать контратаки.

Какая команда из тех, с кем встречались на турнире, ближе всего к финнам по манере?

Илья Воробьев: Наверное, это все-таки отдельная тема. Более-менее близкие команды есть, но это другое.

Против Каапо Какко будете персонально играть?

Илья Воробьев: У нас не та команда. Мы будем играть в свою игру.

Со вратарем определились? Кто будет играть?

Илья Воробьев: Василевский.

Можно сказать, что самый сложный психологический рубеж сборная уже прошла? Потому что поражение в четвертьфинале было бы однозначным провалом.

Илья Воробьев: Каждый рубеж сложен. Да, это было очень важно - пройти американцев. Но следующая игра настолько же важна, как и прошлая. Она - самая важная.

Ваши эмоции от того, что чемпионат мира-2023 пройдет в Петербурге?

Илья Воробьев: Прекрасная новость. Знаю, сколько труда вложили в это. Знаю не понаслышке, какой это будет стадион. Это фантастика и это даст еще больший толчок к развитию хоккея в нашей стране, там условия будут очень хорошие.

Мечтаете возглавлять сборную на домашнем чемпионате мира?

Илья Воробьев: Давайте этот проживем.