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24.05.2019 15:37
Рубрика: Власть

Изменились правила переселения из закрытых военных городков

Текст: Юрий Гаврилов
По Указу президента РФ № 239 изменены правила, согласно которым из закрытых военных городков переселяют людей, потерявших связь с Вооруженными силами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь - о родственниках бывших кадровых служивых, которые когда-то сняли погоны, но, не получив от минобороны квартиры, остались с семьями жить на ведомственных "метрах". Кое-кто до желанного новоселья так и не дотянул. Их вдовы, дети, другие близкие не потеряли право на получение квартиры от минобороны. Из "служебок" членов таких семей не гнали. Но, по возможности, командиры старались освободить занимаемую ими площадь для действующих кадровых очередников.

По закону, переселять людей длительное время можно было только через программу государственных жилищных сертификатов - ГЖС. Ее выполнение курирует не военное ведомство, и необходимое количество сертификатов минобороны никогда не получало. Поэтому решение проблемы расселения закрытых военных городков растянулось на долгие годы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Прошлым летом в интервью "РГ" руководитель Департамента жилищного обеспечения минобороны Сергей Пирогов так обрисовал ситуацию:  "Очередь на сертификаты с 2012 года упала в 220 раз, в том числе в связи с появлением новой, более привлекательной формы жилищного обеспечения - целевой субсидии, выплата по которой существенно превышает сумму стоимости ГЖС. Но есть категория людей, которым от сертификатов не уйти, - это жители закрытых военных городков, ведомственные пенсионеры. Они и их домочадцы оказались в служебном жилье. И единственный способ оттуда выехать - получить квартиру с помощью сертификата. Руководство минобороны обратилось к президенту страны с просьбой: нужны 3 тысячи ГЖС, чтобы закрыть эту проблему. Глава государства дал "добро" на выделение необходимой суммы. В то же время мы предложили иной способ решения проблемы. У минобороны есть невостребованные военнослужащими квартиры. Мы готовы предоставить их жителям закрытых военных городков. А жилье, которое они занимают сейчас, будет востребовано теми, кто служит в закрытых военных городках".

Теперь, с выходом указа 239, процесс переселения из закрытых военных городков должен ускориться. В чем суть заложенных там изменений? Главное, что не связанным с армией жителям военных городков минобороны теперь может не только выдать жилищный сертификат, но и предложить "натуральную" квартиру. Не навязать, а именно предложить, т.к. в указе четко прописано: такая форма переселения возможна только с согласия заявителя, то есть нуждающегося в крыше над головой человека. Есть у военных свободное жилье в каком-то регионе РФ, готовы туда отправиться новоселы, - значит, все в порядке.

Не устраивает их новое место, значит придется ждать другого или своей очереди на сертификат. Квартиру, между прочим, тоже предложат в порядке очереди, зато бесплатную. Причем она может передаваться как в собственность нового хозяина, так и по договору социального найма.

В Указе, который вступит в силу 1 сентября этого года, определены и размеры предоставляемого жилья. Для одинокого человека эта норма составляет 33 кв. метра, на семью из двух человек - 42 "квадрата". Если в переселении нуждается семья из большего количества людей, - на каждого ее третьего и последующего члена полагается по 18 кв. метров. С учетом конструктивных особенностей дома, заявителям разрешается выделить жилое помещение большего размера, однако превышение норматива должно укладываться максимум в 9 "квадратов" общей площади.

Правда, возможна и обратная ситуация: предложенная человеку жилплощадь окажется чуть меньше нормативной. Тоже не беда. Если "переселенец" откажется туда въезжать, навязывать эту квартиру ему никто не станет. А предложат ждать другую - нормативного размера. Или воспользоваться субсидией, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.

Власть Безопасность Армия Президент Квартиры для военных Комментарии к документам
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