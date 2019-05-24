Израиль запросил помощь у России в борьбе с лесными пожарами

Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-атташе израильского посольства в Москве.

"Израиль обратился к России за помощью", - отметил дипломат.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля распространила пресс-релиз, в котором отмечалось, что Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров, бушующих в густонаселенных районах страны.

"Премьер-министр поручил Совету национальной безопасности, министерствам иностранных дел и общественной безопасности принять неотложные меры к тому, чтобы обеспечить поддержку с воздуха в борьбе с огнем", - говорилось в релизе.